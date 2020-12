INSÄNDARE: Öppet brev till hållbarhetsnämndens ledamöter om busstrafiken i Trönö

Vid hållbarhetsnämndens sammanträde 2020-03-19 fattades vissa beslut i ärendet Utbudsjustering (HN 2020/26). Vi måste utifrån de beslut som fattades och de åtgärder som genomfördes ställa frågan om ni är medvetna om att avsteg har gjort från ert beslut?

Tvärt emot ert beslut så har åtgärder vidtagits som står i strid med de principer som nämns i beslutet.

En av många principer i ert beslut var att möjligheten till arbets- och studiependling inte skulle tas bort genom linje- och turförändringar.

Fr.o.m. den 13 december går det inte längre att åka den enda buss som tidigare gick att använda in till Söderhamn för vidare färd med tåg eller annan buss om du börjar arbeta eller studera i exempelvis Hudiksvall, Bollnäs eller Gävle. Denna tidiga tur dras in hela sträckan Grubbe-Söderhamn med konsekvensen att ingen boende i Trönö kommer att kunna pendla med tåg eller buss. Samtliga blir nu beroende av bilen, om man nu har den möjligheten.

Vi kan konstatera att möjligheten till arbets- och studiependling har tagits bort.

Det kommer att gå EN morgontur från Grubbe in till Söderhamn. Den avgår Grubbe 06.45 och är inne i Söderhamn 07.35. Detta är den enda buss som boende (ca 220 st) ovanför Trönö skola (Glamsta) kan ta sig in till Söderhamn med. Elever som börjar senare på dagen får åka väldigt tidigt, promenera eller cykla upp till 9 kilometer eller lösa det på annat sätt.

Vi kan konstatera att möjligheten till en flexibel studiependling för främst gymnasieelever (just nu 12 st), har påverkats mycket negativt.

När arbetare eller elever ska hem kommer det att gå EN buss från Söderhamn hela vägen upp till Grubbe. Alla andra bussar kommer att vända vid Trönö skola. Den här bussen kommer att avgå 15.15 från Söderhamn vilket ger konsekvensen att gymnasieelever, som ofta går längre dagar, inte tar sig hem hela vägen. Precis som vi nämner ovan så får man lösa de sista 9 kilometrarna på annat sätt. Samma sak gäller de som arbetar, väldigt få slutar arbetet före 15.15.

Vi kan konstatera att möjligheten till arbets- och studiependling har tagit bort för samtliga arbetare och gymnasieelever.

Vi önskar svar på 2 frågor.

Vad är er kommentar på att åtgärderna inte går i linje med fattat beslut?

Hur avser ni att korrigera detta, så att möjligheten till arbets- och studiependling kvarstår?

Med vänliga hälsningar

Fredrik Öhlander (C)

Vice ordf. Kultur och samhälle

Jan-Eric Berger (C)

Ordf. Barn och utbildning