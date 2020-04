INSÄNDARE: Oförlåtligt av media att jaga coronaklick – alla borde få del av informationen gratis!

I dagens läge behövs information mer än vanligt, i dagens läge är det viktigt att alla får ta del av den. Ibland blir det fel som med till exempel översättningar på informationsblad, ibland uteblir den till och med vilket självklart är oförlåtligt!

Men något som är bland det absolut värsta, ett riktigt bottenskrap enligt mig, det är när media lägger informationen bakom en betalvägg för att hellre få in några extra kronor istället för att hjälpa människor! Hur kan man med gott samvete i dagens läge välja att ta betalt för information om t ex symptom, vilka som bör isolera sig samt ny forskning? Det här är inget annat än att profitera på människors rädsla och oro i ett krisläge! Det här riktar jag till all media som lägger artiklar bakom betalväggar, inte bara helahälsingland.se!

Vi befinner oss i ett krisläge idag, folk dör, folk mår psykiskt dåligt av stress, rädsla och ovisshet. Ni skulle så lätt kunna hjälpa till, ta bort betalväggarna på dessa livsviktiga artiklar och låta informationen spridas fritt så alla berörda får ta del av den!

Oskar

SVAR DIREKT: Vi måste ta betalt om våra jobb ska finnas kvar. Vi har tagit betalt i mer än 100 år när det gäller våra pappersprodukter. All vår journalistik är viktig, och just därför behöver vi ta betalt för att kunna fortsätta bedriva den. Alla artiklar är öppna den första timmen och våra dagliga sändningar från Folkhälsomyndighetens presskonferenser är öppna. Vi har också en samlingsartikel som är öppen där vi lägger in den viktigaste informationen.

Tomas Froms, stf ansvarig utgivare helahälsingland.se