INSÄNDARE: Obehagligt och farligt med många mopeder i bredd

I kväll den 10 augusti så hör jag ett fruktansvärt oväsen på Norralagatan, det är cirka 20 stycken knattrande mopeder i väldig hög fart som åker i bredd, en hinner jag se som även kör på trottoaren, de far fram i hög fart, vissa kör bara på bakhjulen. Ett under att inte en olycka inträffade, där de for fram finns infarter/utfarter från både mackar, bostadshus och Norra Hamngatan.

Det är ofta man ser och hör dessa mopeder och de är väldigt störande, men när de kommer så här många i bredd är det verkligen obehagligt och farligt både för dom själva och andra trafikanter.

Ni som har barn som åker omkring på dessa knattrande moppar, har ni en aning om hur de kör?

Snart hörselskadad