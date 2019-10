INSÄNDARE: Nordanstigs kommun hamnade näst sist i Lärarförbundets skolranking – men på fyra år har mycket hänt

Ja, visst är det tråkigt att hamna näst sist! Men bilden av skolan i Nordanstig kan nyanseras en hel del.

Betygen för åk 9, efter läsåret 2018/2019 visade att 92,2 % av våra elever var behöriga att söka lägst ett yrkesprogram på gymnasiet. På fyra läsår har vi förbättrat den andelen med 20%. Av länets tio kommuner hade Nordanstig den högsta andelen behöriga till gymnasiet. Andelen elever med betyg i alla ämnen, samma läsår uppgick till 83,1 %. På fyra läsår har denna andel ökat med 30%.

Efter systematiskt arbete med att förbättra bedömning i samband med betygsättning kunde vi konstatera att elevernas betyg, samma läsår, var spridda över alla betygssteg (fler hade fått högre betyg) än tidigare.

Anledningen till att dessa siffror inte visar sig i rankingen är säkert flera men två skäl är:

– att siffrorna för de rent fackliga frågorna som löneläge, lärarbehörighet, resurser etc ger dubbel poäng jämfört med t ex betygsresultat, behörighet till gymnasiet etc. Ingen forskning visar på samband mellan dessa faktorer och elevers kunskapsresultat.

– att siffrorna för elevernas kunskapsresultat etc är tagna från läsåret 2017/2018 medan siffrorna för de fackliga frågorna är tagna från våren 2019.

Skolan i Nordanstig fortsätter oförtrutet att arbeta med att förbättra sin verksamhet. Personalen har under de senaste fyra åren åstadkommit förbättringar på flera områden, under ledning av sina rektorer och utbildningschef. Nu tar vi itu med nya utmaningar!

Anette Nybom, ordförande utbildningsutskottet Nordanstigs kommun