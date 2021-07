INSÄNDARE: Märklig personalpolitik i förskolan

Sju barnskötare (erfarna som jag har förstått det) har sagts upp inom förskolorna i Ljusdals köping, och dessa ska enligt uppgift ersättas av förskollärare. Som vanligt försvaras åtgärden med kvalitetsargument.

I Ljusdal har flera nedläggningar inom kommunen försvarats med olika kvalitetsargument - och dessa kan ju låta bra för den oinvigde. Problemet för kommunledningen är dock att det faktiskt finns folk som förstår vad som pågår. Jag själv tror mig vara en sådan person.

Nu ska jag analysera exemplet med denna märkliga personalpolitik!

Ljusdals kommun har redan sedan tidigare svårt att rekrytera legitimerad personal till skolor och förskolor – och med den förda personalpolitiken lär det inte bli lättare nu.

Min bedömning är att det knappast kommer att gå att få fram sju legitimerade förskollärare som ersättning för de sju barnskötarna.

Vad händer då? Jo, samma barnskötare som har mist sina fasta anställningar (tillsvidareanställningar) kan nu söka tillfälliga visstidsanställningar som "vikarierande förskollärare". De får alltså utföra samma jobb men under mer otrygga former. Det är så här det i verkligheten blir i en kommun som Ljusdal där S och MP styr med stöd av C, M och KD!

Vad tjänar då kommunen på denna åtgärd – en åtgärd jag kallar "Potemkinkuliss"? Jo, så här är det:

Barnskötare räknas i statistiken inte som "pedagogisk personal", utan som omsorgspersonal. En vikarierande förskollärare däremot räknas som "pedagogisk personal". Detta faktum medför att när Statistiska centralbyrån (SCB) begär in den årliga statistiken från kommunerna så har Ljusdals kommun som genom ett trollslag ökat procentenheten "pedagogisk personal" trots att vi kanske pratar om exakt samma individer.

Det finns som bekant tre grader av lögn: Lögn, förbannad lögn och statistik.

En god vän till mig som är naturvetenskapligt lagd brukar påminna mig om att statistik i högsta grad är en verifierbar vetenskap. Ja, det förstår jag också, men det handlar om hur makthavare använder sig av statistiken.

Fredrik Röjd, Ljusdalsbygdens Parti