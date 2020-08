INSÄNDARE: Många timmar i bilen för de små i Voxnabruk – vem vinner på det?

Hur är det egentligen med miljötänkandet i Ovanåkers kommun? Vi är tre pantertanter i Voxnabruk som har en del funderingar kring detta.

Hur tänkte kommunen egentligen när de lade ner vår fina förskola här på bruket och helt sonika flyttade våra småbarn till Edsbyn. Var det av prestige eller var det en maktdemonstration mot vår framåtsträvande lilla by? Man kan ju börja undra efter alla neddragningar som skett här av kommunen på sistone!

Och då tänker vi både miljömässigt och ekonomiskt. Våra småbarn, under skolåldern, måste nu åka fem mil per barn/förälder för att lämna och hämta i Edsbyn per dag. Det vill säga 2,5 mil på morgonen för att lämna barnet, 2,5 mil i retur hem till Voxnabruk igen. Samma procedur när barnet ska hem: 2,5 mil ner till Edsbyn för att hämta barnet och 2,5 mil för att åka hem till Voxnabruk. Det ger 10 mil/dag, det vill säga 50 mil i veckan för varje förälder och barn! Stackars barnungar.

Det tar i genomsnitt en halvtimme med bil enkel resa mellan Voxnabruk och Edsbyn och det blir två timmar per dag som både barn och föräldrar kunnat använda till annat än att sitta och åka bil.

Kommer miljön i Ovanåkers kommun att gynnas av allt detta påtvingade bilåkande?

Undrar

Vi tre Pantertanter