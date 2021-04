INSÄNDARE: Mammografi över 74 år – Socialdemokraterna lyssnar på oppositionen!

I slutet av förra veckan kunde vi med glädje höra hur Socialdemokraterna Gävleborg – med sina samarbetspartier – äntligen hörsammat oppositionens förslag att arbeta för att ge kvinnor över 74 år möjlighet till mammografiundersökning. Roligt att höra då Kristdemokraterna, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Liberalerna är väldigt positiva till detta och drivit frågan både på riksnivå och regionalt.

För fem år sedan lämnade Kristdemokraterna in ett motionsförslag att höja mammografigränsen. Ett år senare avslogs denna av just majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, med motiveringen att Socialstyrelsens rekommendationer skulle följas. Bara för några dagar sedan lämnade även Liberalerna in ett förslag att höja gränsen för mammografi, strax därefter gick Socialdemokraterna ut med sitt ”eget” förslag.

När det gäller sakfrågan är vi verkligen positiva till att även Socialdemokraterna nu har vaknat och förstått att det är dags att se över denna typ av åldersgränser. Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år och vi vet att tidig upptäckt av cancer räddar liv. Det finns ett antal åldersgränser inom vården som är föråldrade och som bygger på gamla analyser och gammal statistik, åldersgräns för mammografi är en av dessa. Vi ser ett behov av att uppdatera dessa – vi vill stoppa åldersdiskrimineringen i vården!

Att inte kunna bejaka oppositionens goda förslag känns väldigt snålt och småaktigt och talar om en osäkerhet. Det är inte bra för kontinuiteten i ledarskapet för vår region.

Nu har alltså även Socialdemokraterna kommit till samma slutsats som oss i oppositionen. Glädjande, bättre sent än aldrig!

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

Henrik Olofsson (SVG), regionråd i opposition

Jennie Forsblom (KD), regionråd i opposition

Hans Backman (L), regionråd i opposition

Alexander Hägg (M), regionråd i opposition