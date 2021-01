INSÄNDARE: Made in China

Skall handla. Åker in till Hudik. Är på jakt efter underlägg till bordet. Tillverkningsland Made in China, avstår. Fortsätter till nästa butik. Strumpor, Made in China avstår. Behöver kalsonger, Made in China avstår. Listan kan göras lång med produkter märkta med Made in China. För att Kina skall hålla igång sin produktionsapparat behövs mycket energi. Dessvärre produceras deras energi av enorma mängder kol. Och fler kolkraftverk planeras. Resultatet är att Kina skitar ner

jordklotet och dess atmosfär å det grövsta vilket till stor del bidrar till klimatförändringen. Vi gör oss medskyldiga till nedsmutsningen genom denna ohejdade import från Kina. Härmed inleder jag min bojkott av kinesiska varor.

Lelle