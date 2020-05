INSÄNDARE: Ljusdals kommun måste upprätta en ekonomisk krisberedning och ta hjälp utifrån

Med förfäran och uppgivenhet tar jag del av kommunens månadsuppföljning för mars 2020. Nämndernas underskott för de tre första månaderna, uppgår till 14 miljoner kronor. Utbildnings-, omsorgs-, arbetsmarknads och socialnämnderna varnar för att man troligtvis inte kommer att klara sina budgetramar för år 2020. Lägg till detta att vår kommun lånar till den löpande driften.

Kommunallagen säger att en kommun ska reglera sitt underskott under de närmaste tre åren. För Ljusdals kommun innebär detta att 14,5 miljoner kronor ska inhämtas under 2020. Vi vet tyvärr att det inte kommer att kunna infrias. Detta är ett brott mot kommunallagen men eftersom denna lag inte innehåller några regler om lagföring och straff, så har lagen i praktiken ingen rättslig verkan. Det är bara att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att nämnderna inte kan eller vill anpassa sina kostnader efter de budgetramar som fullmäktige tilldelat dem. Under åren 2013 till 2019 har nämnderna överskridit sina budgetar med över 225 miljoner kronor. Trots detta har dessa nämnder varje år beviljats ansvarsfrihet av fullmäktige. Ljusdals kommun kommer att behöva höja kommunalskatten mellan 4 till 5 kronor, om vi fortsätter på den inslagna vägen.

Ljusdals kommun har dessutom två block som strider sinsemellan, Triaden som styr kommunen och Valiansen som sitter i opposition. Ingen av dessa block har egen majoritet utan är helt beroende av två partier som man säger sig inte vilja samarbeta med, nämligen Ljusdalsbygdens Parti och Sverigedemokraterna. Allt kokas ner till personangrepp och en stor misstro mellan blocken. Vi har varken kompetensen eller viljan att ta oss ur detta mycket allvarliga ekonomiska läge som vår kommun befinner sig i. Ljusdals kommun måste därför genast upprätta en ekonomisk krisberedning och ta hjälp utifrån. Detta ekonomiska och politiska moras har fått fortgå alltför länge och med all önskad tydlighet kommer inte den nuvarande ledning att klara av uppdraget med att få en ekonomi i balans.

Bodil Eriksson, Ljusdalsbygdens Parti