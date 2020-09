Insändare, läsartexter och minnesord – så gör du för att skicka in ditt material till oss

För att skicka in olika texter och bilder till tidningen och helahälsingland.se behöver du en dator, surfplatta eller mobil. Du går in på helahälsingland.se och högst upp till höger hittar du Tipsa oss. Klickar du där fälls en meny ut med sex olika möjligheter. Du klickar på det som stämmer med vad det är du vill skicka in. Surfar du in via din mobil ska du först klicka på menyn, de tre strecken uppe till höger. I menyn som då fälls ut hittar du Tipsa oss, klicka där och samma möjligheter dyker upp, som när man surfar in via dator.

Observera att denna meny inte finns i vår nyhetsapp.

För att kunna hantera texter och bilder som kommer till oss tar vi endast emot texter och bilder som skickas in digitalt, via dessa formulär.

Vi kan alltså inte hantera handskrivna texter eller framkallade bilder, eller ta emot material via mejl. Har du ingen dator kan du kanske be en anhörig eller vän att hjälpa dig, eller låna en dator på till exempel ett bibliotek?

Här följer en guide till det som finns under Tipsa oss på helahälsingland.se

Tipsa oss

Det första valet i menyn är helt enkelt för nyhetstips. Stort som smått, positivt eller negativt! Har du en idé, en fråga eller ett tips som du tror kan intressera fler? Dela det med oss. När du lämnar in ett tips omfattas du av källskydd enligt grundlagen. Det innebär att du har rätt att vara anonym och att en journalist inte får lämna ut dina uppgifter om du begärt källskydd. Lämna dock gärna kontaktuppgifter, eftersom en reporter kanske vill prata med dig för att få bakgrundsinformation.

Skriv en insändare

Våra insändarsidor i Ljusnan, Söderhamns-Kuriren och Hudiksvalls tidning blir lokala från 1 oktober. I Ljusdals-Posten blev de det 1 september. Du kommer att kunna läsa åsikter, debattinlägg eller repliker som berör din kommun – och vi vill att du deltar i debatten.

Du klickar på just Skriv en insändare under Tipsa oss, för att komma till rätt formulär. Där skriver du din insändare, samt fyller i kompletta kontaktuppgifter. Personuppgifterna publiceras inte men är ett krav för att din insändare ska publiceras.

Insändarna publiceras i tidningen samt på www.helahalsingland.se/insandare. På sajten kan du även ta del av insändare från alla Hälsinglands kommuner, om du är intresserad av det som debatteras där.

Skriv en läsarartikel

Vill du skriva en egen artikel och få den publicerad? Då kan du använda formuläret för läsarartiklar, som finns under Tipsa oss och sedan Skriv en läsarartikel. Det går även bra att skicka in enbart bilder med tillhörande bildtexter.

Du kan skriva om någon intressant resa eller föreläsning din förening haft, ett evenemang eller om något annat som hänt nära dig.

Vi tar inte in politiska läsarartiklar eller artiklar som marknadsför evenemang eller annat som liknar annonser.

Läsarartiklar publiceras i tidningen samt löpande på www.helahalsingland.se/nara.

Skriv en läsarsport-artikel

I formuläret för läsarsport-artiklar kan du till exempel skicka in en rapport från match eller tävling. Vi är försiktiga med publiceringar om barn. Handlar texten om barn under 13 år vill vi inte att fokus ligger på ett enskilt barns prestation, utan på hur det gått för laget, klubben eller distriktet i stort i en viss cup, tävling eller liknande.

Artiklarna publiceras i tidningen och på www.helahalsingland.se/lasarsport.

Skicka in minnesord

Om en anhörig eller nära vän gått bort vill du kanske skriva ett minnesord. Under Tipsa oss finns ett formulär som du använder för detta. Ett minnesord är en levnadsbeskrivning av en nyligen avliden person. Minnesordet bör innehålla uppgifter om den avlidnes hemort, ålder, födelseort och närmast anhöriga.

Minnesord publiceras i tidningen samt på www.helahälsingland.se/familj.

Skriv en föreningsnotis

Om din förening haft årsmöte eller om bridgeklubben spelat en omgång kan du skicka in en text om detta genom att klicka på Skriv en föreningsnotis under Tipsa oss.

Din text publiceras i tidningen.