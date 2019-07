INSÄNDARE: Kontokort och swish är inte så billiga att handla med som man tror

Jag har en del synpunkter angående penninghantering, swish, kontanter osv. Det är många små köp vi idag gör via swish och kontokort. När du köper en kopp kaffe för 20 kronor med hjälp av swish eller ett kontokort så kostar varje köp företagaren en mindre summa. En kostnad som företagaren kommer kompensera för genom att höja priset på produkten.

Jämför detta med att hantera köp via kontanter. Via bankomat tar man ofta ut lite större belopp, t ex 2 000 kronor. Även där betalar man för att använda tjänsten i årsavgifter och/eller procent på uttag. Men det blir inte några kostnader för varje gång du handlar för dessa pengar, t ex köper en kopp kaffe för 20 kronor.

Det sägs nu att det ska vara så billigt (gratis) att handla med swish och kontokort. Men vänta allt folk. Tro mig, när jag säger att det blir dyrare i längden att betala småbelopp med kontokort eller swish än att ta ut ett större belopp kontanter (2 000 kronor eller mer) i bankomat och sedan handla för i butik.

Mobiltelefoner och abonnemang är dyra att köpa, mobilnätet måste utrustas och det fungerar inte överallt heller. Men kontanter fungerar överallt.

Nils-Gustav Olanders