INSÄNDARE: Kommer vi att ha en fungerande skola kvar?

Hur kommer Ljusdal kommuns skolor att se ut om ett eller två år? I dagsläget genomför vi en omorganisation eller är det en nedmontering av skolan? Är vi på väg mot en ohållbar situation som kommer att påverka hela kommunen negativt?

Läs även: "100-talet tjänster försvinner – "Nya tankesätt" är svaret från förvaltningen

Vi är inte först ut att göra sådana här stora neddragningar och besparingar när pengarna tryter. I Östersunds kommun gick 24 rektorer ut och varnade för att den besparing de gör på 44 miljoner ger att skolorna riskerar att bryta mot skollagen. Det är ungefär lika stor besparing som vi håller på att genomföra och då måste man förstå att Östersunds kommun är tre gånger så stor som vår.

Läs även: Speciallärare tas bort – föräldrar oroliga: "Det handlar om våra barn"

Men det är en sak som inte har nämnts i den pågående debatten. Man har inte tagit upp den generella kostnadsökningen på ca 3%, (PKV-talet) som Sveriges Kommuner och Landstings ekonomer tar fram. Enkelt förklarat är det att löner, mat, material, skolskjutsar med mera blir lite dyrare varje år.

Om man inte ger skolan årligen lite mer pengar gör man en indirekt besparing. Så om vi lägger på 3% i indirekt besparing blir det ytterligare ca 13 miljoner.

Sanningen är alltså att Ljusdals kommun räknar med att spara ca 58 miljoner 2021 jämfört med 2019. Detta har inte Stina Bohlin (S) eller förvaltningen nämnt med ett ord.

Intressant är också att i MBL 14 förhandlingen med facken i samband med denna omorganisation så uppgav förvaltningen att man varken kunde redogöra för hur den befintliga organisationen ser ut, inte heller hur den kommer att se ut efter att denna förändring är genomförd. Avsaknaden av konsekvensanalyser gör att man famlar i blindo.

Läs även: Lärare och föräldrar är inte med

Varken förvaltningen eller Stina Bohlin (S) med den styrande Triaden vet varken var man är eller vart man är på väg. Det är även ett faktum att Ljusdals kommun inte har extremt höga kostnader för skolan idag.

Vi betalar ungefär lika per elev i grundskolan som i länet. Vi ligger även under riksgenomsnittet i kostnad per i elev och i lokalhyra. Och ja, vi betalar även mindre per elev än Östersunds kommun.

Jag önskar att vi började titta på andra kommuner som redan har gjort sådana här strukturella förändringar och börjar lära oss av dem. Borlänge och Umeå är exempel på kommuner där man har genomfört omfattande besparingar och gått ner på en så kallad grundbemanning. Resultaten i dessa kommuner är absolut värda att studera.

Jag anser att vi måste sätta eleven i centrum istället för budget när vi planerar för en ny skola.

Martin Bjerke

Centerpartiet Ljusdals Kommun