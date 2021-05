INSÄNDARE: Kollektivtrafiken i Nordanstig är ett skämt

Det är ett faktum som många har påpekat för oss att den som bor i Nordanstig behöver tillgång till bil för att kunna transportera sig någonstans. Vi har blivit hånade för att vi ens försöker få till en vettig kollektivtrafik för det finns ju inte något underlag. Eftersom alla åker bil. Dock har vi en andel av befolkningen som inte själva kör och det är ungdomarna. I stället blir de skjutsade fram och åter av sina föräldrar till alla fotbollsträningar, körövningar och andra aktiviteter.

Nu har Region Gävleborg bestämt att under sommaren så ska busstrafiken ytterligare försämras. För alla de som bor längs med linje 33 (Bergsjö-Gnarp) och 35 (Bergsjö-Harmånger) så kommer det under sommaren endast finnas så kallad Närtrafik att tillgå. För den som inte vet vad det innebär så betyder det enkelt uttryckt att det går inte några bussar, men du kan beställa taxi under vissa förutsättningar. En av de förutsättningarna är att du inte får bo i tättbebyggt område för Närtrafiken är bara till för de som bor någonstans emellan orterna och får bara användas för att ta sig till närmaste större samhälle (egentligen till närmaste busshållplats).

För oss, som bor centralt i Gnarp och Bergsjö, kommer det alltså inte att vara möjligt att använda Närtrafik för att ta oss till Bergsjö eller Gnarp. Bor jag i Gränsfors är det dock okej – att ta sig till Gnarp (men inte till Bergsjö). När X-trafik säger att linje 33 och 35 ersätts av Närtrafik så stämmer det alltså inte riktigt.

Kan vi vara överens om att den större delen av befolkningen ändå bor i tättbebyggt område, eller utmed kusten (och som kan ta Närtrafiken in till Gnarp eller Harmånger) och så kan vi konstatera att under sommaren så kommer det inte vara möjligt för dem att åka kollektivt till jobbet om man vill till Bergsjö (eller åt andra hållet) utan att vara tvungen att åka via Hudiksvall. För den lilla omvägen, som tar mer än en timme extra att åka, så får du också betala dubbelt så mycket för bussbiljetten. Hur tänkte Region Gävleborg där? Hur tänkte våra regionpolitiker?

Tror de att all verksamhet upphör bara för att skolan slutar? Många fortsätter jobba – särskilt inom vård och omsorg är det många som får skjuta på sin semester – och även ungdomarna sommarjobbar ju. Hur ska de ta sig till och från sitt sommarjobb är det tänkt? Eller kunna delta i de sommarlovsaktiviteter som kommunen arrangerar?

Nordanstig behöver en fungerande kollektivtrafik även under sommaren.

Petra Modée (V) Gnarpsbo utan körkort, Marie Bengtsson (V) Bergsjöbo utan bil, Ida Ornkham (V) Älvsundsbo utan körkort, Hanna Tolander (V) Hasselabo, Håkan Lidén Bergsjöbo som åker kollektivt