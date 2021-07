INSÄNDARE: Klimatkrisen är en hälsokris

The Lancet deklarerade redan 2009 att klimatkrisen utgör det största hotet mot folkhälsan under det här århundradet. Men, sätter vi in åtgärder för att förhindra krisen nu kan vi istället främja folkhälsan. Som läkare har vi en skyldighet att informera om de hälsorisker ett förändrat klimat innebär.

Det förväntas att medeltemperaturen i Sverige kommer att öka med mellan 2-7 grader, att översvämningar, värmeböljor och skogsbränder blir vanligare, att mygg och fästingar ökar i antal, att pollensäsongen blir längre och att vattenkvaliteten påverkas. Dessa och många fler effekter, såsom hotad livsmedelsförsörjning, utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa och påverkar oss på en mängd sätt.

Varje år dör 7 600 svenskar i förtid på grund av luftföroreningar. Räknat bara i Malmö stad med 300 000 invånare, skulle en livsmiljö utan fordonsavgaser varje år undvika 21 fall av barnastma, 11 fall av havandeskapsförgiftning, 87 fall av demens och 2 729 sjukdagar. Mindre än var tionde Gävleborgsinvånare cyklar till arbete eller skola, men nästan hälften skulle ha möjlighet att göra det på mindre än en kvart. Vi har sedan länge en nollvision kring dödsfall i trafiken, var är nollvisionen kring ohälsa och dödsfall orsakade av luftföroreningar?

Livsmedelsproduktion beräknas stå för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser globalt. En stor del av den kost som har störst klimatpåverkan har också negativa effekter på vår hälsa och bidrar till bland annat hjärt-kärlsjukdom, fetma och cancer.

En lösning på dessa problem är att öka andelen växtbaserat i kosten. Något som är högst aktuellt är också vad som ökar risken för pandemier och hur man förebygger dem.

Enligt IPBES vore det mest effektiva att sluta överexploatera naturen, återställa viktiga naturområden, begränsa handeln med vilda djur och överlag äta mindre kött samt minska vår konsumtion. Åtgärder som rimmar väl med ett klimatsmart och hälsosamt leverne.

Som läkare är vi allvarligt oroade över rådande utveckling. Det är dags att vi börjar förbättra vår levnadsmiljö istället för att försämra den.

Just nu går vi mot framtiden följandes en loose - loose-modell som är dålig både för vår hälsa och vår omvärld. Det är dags att vi istället väljer en win-win-modell med en hälsosam livsstil med bland annat fysiskt aktiva transporter, mer växtbaserad kost och därmed minskade utsläpp, renare luft och friskare natur.

Det är vi som lever nu som bestämmer, vilket väljer vi?

Ingrid Mobacke, läkare Gävle sjukhus, medlem i Läkare för Miljön Gävleborg

David Rönnqvist, läkare Gävle sjukhus, medlem i Läkare för Miljön Gävleborg