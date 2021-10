INSÄNDARE: KD vill införa psykiatriambulans i Gävleborg

Vi har under en längre tid uppmärksammat majoritetsstyret i Gävleborg (S, C, MP och V) om möjligheten till psykiatriambulans. I slutet av mars 2020, för ett och ett halvt år sedan, lämnade vi in ett förslag om att införa psykiatriambulans eller akuta mobila psykiatriska team i vår region.

Under många år har psykiatriambulanser rullat i Sveriges stora städer och utökas nu i landet tack vare mycket goda resultat. I Skåne har antalet psykiatriambulanser utökats så att även kommuner med färre antal boende nu har tillgång till akut mobil psykiatrisk vård. Här kan vi ta lärdom av Skånes exempel genom att med fördel implementera psykiatriambulanser i Region Gävleborg, då vi är en region med långa avstånd och mycket glesbygd.

Det finns en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa som både staten och SKR kommit överens om och som stödjer samt förespråkar mobila lösningar såsom psykiatriambulanser. Vi vill också uppmärksamma att antalet suicid i Region Gävleborg är bland de högsta i landet och att även tankar om suicid ligger högre än genomsnittet.

Kristdemokraternas förslag om psykiatriambulans har uppmärksammats i media och ett uppdrag ska ha ålagts vuxenpsykiatrin tillsammans med ambulansen, akuten och polisen att titta på hur en psykiatriambulansverksamhet skulle kunna fungera i Gävleborg.

Detta är mycket positivt. Vi kristdemokrater har väntat på att detta förslag ska komma upp till beslut och ser fram emot att få ett positivt svar i hälso- och sjukvårdsnämnden likväl som i regionfullmäktige.

Vi är bekymrade över att majoritetspartierna ännu inte tagit tag i frågan, vilket är ödesdigert för varje person som hamnar i akut behov av hjälp vid psykisk ohälsa.

Vi uppmanar majoriteten att agera nu, för en ökad psykisk hälsa i vår region.

Jennie Forsblom (KD), regionråd

Lili André (KD), ledamot regionfullmäktige

Peter Åkerström (KD), ledamot regionfullmäktige

Lars Österberg (KD), ledamot regionfullmäktige

Ingemar Kalén (KD), ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Andreas Sandsgård (KD), ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden