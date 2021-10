INSÄNDARE: Kärnkraften behövs för att klara klimatmålen

Jag vill påvisa en viktig del i IPCC-rapporten. Något som regeringspartierna vägrar acceptera; Behovet av mycket mer global kärnkraft.

Vi kommer inte nå klimatmålen till 2030, 2040 eller ens 2050 om vi inte omedelbart (parallellt med utbyggnad av övrig fossilfri energiproduktion) påbörjar en kraftig utveckling och utbyggnad av kärnkraften globalt.

Oavsett vad man har för åsikt om kärnkraft, så är den i det närmaste fossilfri och det är den energieffektivaste och stabilaste energiproduktionen vi har att tillgå idag.

IPCC (Intergovernmental panel on climate change, på svenska "Förenta nationernas klimatpanel") har lagt fram fyra planer/scenarion till hur vi ska kunna uppnå en koldioxidneutral planet till 2050.

Inget av alternativen visar på möjligheten att uppnå klimatmålen utan kraftiga utbyggnader och modernisering av den globala kärnkraften.

Energiförbrukningen globalt ligger på ca 27 000 TWh/år. Av dessa kommer 60 procent av energin från fossila bränslen som gas, olja och kol.

Dessa 60 procent ska ersättas omgående, inte sen. Klimatet väntar inte. Samtidigt som vi ska sluta använda dessa fossila bränslen så beräknas energibehovet i världen fram till 2050 öka med minst 40 procent, till 37 000 TWh.

Här kommer lite matematik på en höft: Vi ska globalt producera minst 10 000 TWh mer år 2050, samtidigt som vi omgående måste ersätta 17 000 TWh fossil produktion. Med andra ord, elproduktionen globalt måste öka med 20 000 TWh till år 2050.

Utan mer utbyggd global kärnkraft är det en utopi.

Vår energiproduktion ligger på runt 160 TWh, med en planerad utbyggnad till 300 TWh. Sverige är det land i världen som nyttjar minst fossil energi (cirka +-2 procent), främst tack vare vår vattenkraft och kärnkraft, samt numer vår vindkraft.

Om politikerna inte ger upp tanken att lägga ner kärnkraften kommer vi att tappa 30 TWh av energiproduktionen. Hur ska vi då klara en ökningen med 180 TWh inom målperioden?

Runt om i världen forskas det nu för nya och säkrare kraftverk, hanteringsmetoder, användande av torium istället för uran samt metoder för snabbare nedbrytning av strålning och nya modernare reaktorer.

Det är dags att ta politiskt ansvar nu. Vi har en skyldighet att bidra i det arbetet.

Jag bor i Sverige. Enligt EDGAR (The emissions database for global atmospheric research), bor jag i ett av de fyra länder som släpper ut minst CO² per capita i världen, cirka 4,5 ton/person.

Vi i Sverige kan inte ensamma rädda världen. Sluta straffa oss med mer skatter, förbud och inskränkningar för företag och människor.

Källor: IPCC, IEA, UNECE, UNDP, Energimyndigheten.

Benneth Thyr, ordförande Landsbygdspartiet oberoende Söderhamn