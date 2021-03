INSÄNDARE: Kalla mig inte ”Lilla gubben” – lyssna på vad jag har att säga i stället

Jag har varit engagerad inom politiken sedan jag var 16 år och gick med i ett ungdomsförbund. Det är nog det absolut bästa beslut som jag har tagit. Men att ge sig in i politiken som ung är inte alltid helt enkelt. Jag hade turen att komma in i ett parti där min ålder egentligen inte spelade någon roll utan jag togs emot och mitt engagemang var lika mycket värt som alla andras. Detta är jag otroligt tacksam för samtidigt som jag vet att verkligheten inte ser ut så för alla som engagerar sig inom politiken som ung.

Det blir egentligen ganska ensamt när man sitter där på nämndsmöten och är den enda personen i rummet under 30 år, ibland till och med den enda under 40. Samtidigt skapar det en känsla av att ungas roll i politiken blir allt viktigare. Det känns ibland som att man är en del av en ”utrotningshotad art”, unga politiker. Jag tror verkligen att det är viktigt att de som sitter i de demokratiskt valda församlingarna också speglar samhället som röstar på dem. Att det då endast sitter två personer under 30 år i Hudiksvalls kommunfullmäktige, varav båda är män, återspeglar inte hur vår kommun ser ut enligt mig.

Problematiken med bristen på unga som engagerar sig på olika sätt inom demokratin har på den senaste tiden lyfts en hel del i Hudiksvalls kommun. Nu har kommunen dragit igång ett projekt som kallas ”Demokrativerkstad” där vi politiker får träffa skolungdomar i både högstadiet och gymnasiet för att prata om vad vi politiker faktiskt gör. Ett jättebra demokratiprojekt som går ut på att få fler unga att engagera sig i demokratin. Men jag tror att vi börjar från fel håll.

Sedan jag gav mig in i politiken som 16-åring har jag flertalet gånger möts av uttryck som ”Men lilla gubben” eller ”Jag har gjort det här så många gånger så nu ska jag berätta för dig”. Härskarteknikerna har funnit där hela tiden. Här spelar heller partifärger ingen roll utan det kommer från både höger och vänster. Jag tror att om vi ska få fler unga att engagera sig inom demokratin och i politiken så måste politiken rensa upp i sina egna led först. Att mötas av nedlåtande uttryck och härskartekniker när man som ung försöker lyfta fram sina åsikter, det är inte något som kommer locka unga att engagera sig, tvärtom.

De flesta partierna i Hudiksvalls kommun har ett stort jobb framför sig här. Ska fler unga engagera sig för demokratin och i politiken då måste man också vara beredd att välkomna dem och faktiskt lyssna på vad de har att säga utan att slå ned dem med härskarteknik och nedlåtande uttryck. Jag hoppas att partierna väljer att börja jobba med detta. Vi behöver bli fler unga som engagerar oss för demokratin och i politiken.

Anton Stark, ledamot i kommunfullmäktige (C)