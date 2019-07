INSÄNDARE: Inte lätt att få se Ystegårn i Hillsta på insidan – Varför ordnas så få guidningar?

Lördagen den 6 juli besökte jag och min syster Ystegårn i Hillsta. Vi handlade i den fina lilla butiken och fikade på det mysiga kaféet. Gott fika, bra service och trevlig personal. Toppbetyg på allt. Men hur kan det komma sig att den ursprungliga attraktionen, den gamla gården intill, visas så lite trots att det är högsäsong för turister? Jag har varit där på guidad tur flera gånger under årens lopp och vet att den är sevärd både ut- och invändigt. Det gjordes ett fantastiskt arbete där av skickliga hantverkare när gården var i Johnny Dahlströms ägo.

Nu är den enda information som finns på plats om de tre (!) guidade turerna per vecka (måndag, fredag och söndag) under högsäsongen en minimal lapp inne i en av butikerna och en handskriven kartongbit om EN av guidningarna som sitter på en husknut! Mer kunde inte jag hitta. Ystegårn har en hemsida med både gammal och ny information och en sida på Facebook, men de kanalerna fångar knappast upp det stora antalet spontanbesökare under alla veckans dagar under sommaren.

Det är självklart tufft att få verksamheter av det här slaget att gå runt ekonomiskt, men om man inte marknadsför den och väcker intresse genom dagliga guidningar under högsäsong, vi pratar om ett underbart, somrigt Hälsingland i juli, när ska då pengar dras in? Varje krona behövs ju. Parkeringen var i det närmaste full av bilar och det var gott om besökare som säkert gått på en guidad tur om de bara fått chansen.

Ingen skugga ska falla på kaféägare eller de butiker som finns i anslutning till gården. De gör alla ett fint arbete och får säkert många frågor om guidning. Kan tänka mig att frustrationen är stor hos dem och förvåningen stor inte bara hos oss, utan hos alla besökare, över att de guidade turerna är så få.

Varför är det så få guidningar? Hur ser planerna utför gården framåt? Kan Stiftelsen Ystegårn i Hillsta och Stödföreningen för Ystegårn i Hillsta svara?

Turist från grannkommunen

SVAR DIREKT: Ystegårn i Hillsta har fem guider som guidar ideellt på sin fritid. Vårt privatliv styr de fasta guide-tiderna i juli för att det ska vara ett rent nöje för oss att guida på gården.

Att sköta en gård som Ystegårn innebär ett otal arbetsuppgifter under året, varav många är mer ett kall än ett nöje. Möjligheten att få guida är en form av belöning för ett annars delvis slitsamt arbete. Vi har prövat att guida oftare men inte sett att det finns underlag för det.

Insändarskribenten menar att det guidas för sällan 2019 men det har redan varit flera tillfällen då ingen har kommit vid de fasta guidetillfällena. Vi välkomnar förbokningar för minst två personer om man hör av sig någon dag i förväg. Tack vare det och bussresor guidar vi i praktiken ungefär fem gånger per vecka. Mest pengar får vi in på bussresor och det är mot dem vi delvis marknadsför oss. I grannkommunerna finns hälsingegårdar som är kommunägda och som guidas dagligen, men det är en politisk fråga som jag inte kan besvara.

Carina Rist