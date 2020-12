INSÄNDARE: Indragna skolbussar!

Till er, Hållbarhetsnämnden, X-trafik och Söderhamns kommun, som tagit beslutet att dra in våra bussar i Trönö, så här kommer det att påverka oss efter den 13 december.

Vi kommer tvingas att ta oss till och från Trönöskolan i ur och skur, för att ta oss till skolan. För oss som bor ovanför Trönöskolan är det en sträcka på 3 till 8 kilometer enkel väg. Större delen av denna sträcka är helt obelyst, vägen är i dåligt skick och det åker förbi stora lastbilar och andra fordon i hög hastighet. Detta är inte en säker sträcka för oss att gå varje dag men det är de vi kommer tvingas göra när ni drar in bussarna. Tänk er om detta vore era barn, skulle ni vilja att detta var deras vardag? Ni kan inte räkna med att vi varje dag ska ha föräldrar som skjutsar och hämtar oss, de har som er, ett jobb att sköta.

Att först dela ut gratis busskort till alla under arton och sedan dra in bussarna så att vi knappt har möjlighet att ta bussen mer än 2 gånger per dag är som ett hån. Vi vill kunna umgås med våra vänner, ta oss till våra fritidsaktiviteter och framför allt ta oss till jobb och skola men när ni väljer att dra in bussarna som går här uppe tar ni bort den möjligheten för oss.

Att släpa på en tung väska med dator, böcker och anteckningsblock kommer inte göra dessa 3 kilometer till någon enkel morgonpromenad innan skolan utan snarare tvärt om. Det känns som att vi är tillbaka på tidiga 1900-talet då barn tvingades gå flera kilometer för att ta sig till skolan men nu är det 2020, då borde det vara en självklarhet att alla ska ha samma möjlighet att ta sig till skolan anser vi. Hur kan ni påstå att detta inte kommer att påverka så många när ni delar av en by på hälften, låter halva befolkningen ha tillgång till buss men inte den andra hälften? Det pratas mycket om att man vill ha en levande landsbygd men detta är som att döda halva landsbygden på en sekund.

Vi har de senaste veckorna uppmärksammat antalet resande med bussarna och på sträckan Grubbe – Hägnan hoppade det på 14 personer och på Trönöskolan hoppade det på 13 personer, så totalt blev vi 27 personer på bussen. Det är alltså mer än hälften av resenärerna som hoppar på ovanför Trönöskolan och kommer att drabbas hårt av detta beslut.

4 av 5 dagar åker vi med den bussen som går 8:15 från Grubbe och 3 av 5 dagar åker vi med bussen som går 16:15 från Järnbron. Båda dessa bussar har ni beslutat ska stanna nere vid Trönöskolan då ni anser att få åker på dem när det i själva verket är många som nyttjar dessa bussar.

Som vi har förstått det skulle detta beslut inte påverka arbets-och studiependlingen men det gör det i allra högsta grad. Vi förstår att det inte kan gå bussar så att vi oavsett sluttid i skolan ska kunna ta oss hem, men att bara ha en buss att ta sig hem med på eftermiddagen är orimligt.

Vår lösning är att istället dra in några hela bussturer och låta de som får vara kvar gå hela vägen till Grubbe.

Stina Westlund

Elvira Bylund

Edvin Westlund

Hilma Bylund

Boende i Stärtebacken