INSÄNDARE: I pandemins spår – Gävleborg behöver fler entreprenörer

Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Återhämtningen kommer bli utdragen, inte minst för svenskt näringsliv. För att säkra företagande och tillväxt behöver Gävleborg i större utsträckning gynna entreprenörskap och innovation. Entreprenörskapet är viktigare än någonsin och fler borde få öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång.

Omstartskommissionen skriver i sin slutrapport att ”kriser utgör en möjlighet att öka kunskaperna vad gäller entreprenörskapets villkor men också för att stärka nya och unga företag.” Ett kraftfullt sätt att jobba för framtida företagsamhet är att ge fler möjlighet att driva UF-företag på gymnasiet. Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor. Färdigheter de kommer att ha nytta av i framtida arbetsliv, särskilt i pandemins kölvatten.

Just nu driver årets gymnasieelever sina UF-företag. De kommer lära sig mycket under året som företagare – både genom framgång och motgång. Forskning visar att de elever som driver UF-företag under sin skolgång får högre lön, har lägre arbetslöshet och startar i större utsträckning eget i framtiden (Wennberg et al). Erfarenheterna från ett UF-år gör med andra ord skillnad, både för individen och för samhället.

Trots detta är UF-företagande ett kraftigt underutnyttjat verktyg och cirka 60 procent av de som ska bli nästa generations arbetsgivare och arbetstagare i Gävleborg slutar gymnasiet utan att ha fått träna på att driva företag. I rådande läge och med de effekter vi har sett och kommer få se, efter pandemin är det av största vikt att fler ges möjlighet att öva sin företagsamhet under sin skolgång. Svensk ekonomi och näringsliv är beroende av fler entreprenörer, vår region likaså.

Vi har goda exempel på regioner där ett tätt samarbete med kommunstyrelsen lett till ökad insikt i UF-företagandets positiva effekter, och inte minst hur det leder till regional tillväxt på sikt. Genom samarbete och kunskapsspridning kan vi påverka skolledningar runtom i regionen och säkerställa att fler elever, på fler program, får driva UF-företag under sin gymnasietid.

På nationell nivå behöver entreprenörskapskursen göras obligatorisk på samtliga gymnasieprogram. Men varje kommun kan agera redan nu och säkerställa att samtliga skolor och gymnasieprogram erbjuder UF-modellen. Så rustar vi Gävleborg inför framtiden. Genom att ge alla elever likvärdig möjlighet att driva UF-företag under sin gymnasieutbildning kan vi förbättra framtidens företagande. Att själv prova på att starta och driva företag har visat sig vara det bästa sättet att få fram ett högkvalitativt entreprenörskap. Tillsammans gör vi skillnad.

Ulrika Spåls, styrelseordförande, Ung företagsamhet Gävleborg

Anna Leima, regionchef, Ung företagsamhet Gävleborg