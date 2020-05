INSÄNDARE: I dessa dystra tider formligen frossar tidningen i corona – Vi behöver positiva nyheter nu!

I Hudiksvallstidningen lördagen 8 och 9 Maj 2020, när oron för coronapandemin härjar som värst och oron, otryggheten,ensamheten, ovissheten, dödsångesten etc etc sprider sig, frossar HT i rubriker som: "Så många har avlidit i länets kommuner", "Hygienrutinerna inte så bra som man kan önska", "Ytterligare 135 döda" etc etc.

Man toppar med en "specialistinlaga" av Henrik Nyblad och Jessica Ivarsson hur man som lekman skall kunna diagnostisera sig själv som: pollenallergiker, förkylning eller mer eller mindre döende i covid-19. Själv uppvisar jag alla de mer eller mindre dödliga symptomen för listade covid-19 enligt HT:s expertis. Är nyligen testad och befunnen ej smittad.

Varför i all världen har ett centermedia som Hudiksvalls Tidning åtagit sig uppgiften att sprida oro och "medicinska" fakta? Vore det inte på sin plats att i dagsläget istället ta fram allt positivt som alla i dagsläget behöver? Skäms HT!

Mediagranskare

SVAR DIREKT: Suget efter information kring coronapandemin är enormt, det får vi dagliga bevis för i våra trafiksiffror på helahälsingland, tips till redaktionen och i samtal med hälsingar. Och givetvis försöker HT svara upp mot det. Vi har, som Mediagranskare föreslår, skrivit dussintals artiklar om lokala initiativ för att mildra coronavirusets effekter. Men att låta bli att berätta om brister i systemet, dödsfall och nya rön om symptom vore att att svika vårt uppdrag som informationsförmedlare. Det vore något att skämmas över.

Tomas Froms, stf ansvarig utgivare