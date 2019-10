INSÄNDARE: Hur tänkte skolledningen på Bromangymnasiet när man bjöd in scientologen att föreläsa?

Det kom till min kännedom att Bromangymnasiet den 12 september hyrt in föreläsning om droger av Alex Breeze från organisationen “I say no drugs”. Vid första anblick låter inte detta som något uppseendeväckande. Vi är alla överens om att ungdomar ska hålla sig borta från droger och att de behöver informeras om farorna kring detta.

Jag blev nyfiken och gjorde en liten efterforskning om Axel Breeze och “I say no drugs” och blev mycket förvånad. Axel Breeze är öppet scientolog. Scientologerna är enligt flera källor en sluten sektliknande organisation med en lång historia av att knyta till sig människor och dränera dem på pengar. Scientologerna har anklagats för hot, förföljelse, våld och tortyr. En av deras hjärtefrågor är att all psykofarmaka och smärtlindrande medicin är farlig och bör förbjudas. Scientologerna tror även att vi människor är förvirrade på grund av att själar från rymdvarelser dödade av den onda galaktiska kejsaren Xenu bor i oss. De har genom sin historia rekryterat genom att sända ut karismatiska medlemmar att ta kontakt med osäkra och ensamma människor. Enligt vad jag läst har “I say no drugs” lämnat bidrag till scientologerna via deras underorganisation mot droger Narconon. Även ordförande i “I say no drugs” Åsa Graaf är öppet scientolog.

Alex Breeze och “I say no drugs” har enligt flera källor fått mängder av kritik för både faktafel och dold scientologipropaganda. Alex Breeze har ingen farmakologisk utbildning om drogers verkningsmekanismer. Trots det ringer det uppenbarligen ingen varningsklocka hos skolledningen då han erbjuder sig att föreläsa om just drogers verkningsmekanismer. Om de vill ha en föreläsning om detta bör skolledningen fråga någon med kunskap i ämnet. Varför inte en beroendeläkare som baserar föreläsningen på vetenskap och beprövad erfarenhet. Eller en föreläsning baserad på egna erfarenheten från en före detta missbrukare. Det kanske då är bäst att ta en som lämnat drogerna utan att byta ut dem mot sektmedlemskap.

Så Bromangymnasiets skolledning: Är det lämpligt att scientologer bjuds in att prata på skolan? Ska inte information grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet? Kommer andra sekter också få komma och föreläsa om sina hjärtefrågor?

Jag har hört att flera lärare ska ha reagerat starkt innan föreläsningen. Trots det lät skolledningen Alex Breeze prata inför alla våra ungdomar.

Jag och andra föräldrar jag pratat med känner oro kring föreläsningen. Både droger och sekter kan förstöra ungdomars liv.

Förälder i Hudiksvall

SVAR DIREKT: Inför föreläsningen på Bromangymnasiet togs oron angående kopplingen till Scientologirörelsen upp med den anlitade föreläsaren. Vid den föreläsning som först hölls inför all personal gavs Alex Breeze möjlighet att besvara och bemöta den oro som hade kommit till oss via ett fåtal lärare. Breeze poängterade då särskilt att hans politiska och religiösa åsikter är hans privata och att hans föreläsning inte handlar om dessa.

Dagen efter föreläste Breeze inför eleverna, inte en enda gång nämnde han något om scientologirörelsen under föreläsningen. Han höll sig till ämnet och eleverna samt personalen fick möjlighet att lämna feedback efter föreläsningen. En feedback som dessutom var oerhört positiv – både från elever och de pedagoger som var på plats. Breeze gav våra ungdomar en mycket uppskattad föreläsning om möjligheten till att göra kloka val och att sätta upp positiva mål i livet.

Breeze har dessutom tidigare föreläst på grundskolor i Hudiksvalls kommun. Källorna som refererats till är kända av skolledningen då research har gjorts inför valet att låta Alex Breeze föreläsa.

Vi vill tacka insändarskribenten för att vi får ta del av din oro. Syftet med antidrogföreläsningen var att ge våra elever möjlighet till reflektion och att göra kloka val. Har skribenten fler frågor så besvarar vi dem gärna – hör i så fall av dig till oss direkt.

Skolledningen på Bromangymnasiet