INSÄNDARE: Höghus och livsmiljö

Ett hus är inte bara en byggnad för att tillgodose behov av bostäder, affärs- och kontorslokaler. Varje byggnad i en stad utgör också en del av innevånarnas gemensamma livsmiljö. Att beakta byggnadens inverkan på livsmiljön blir därför viktigt. Hur harmonierar byggnaden med stadens karaktär och omgivande landskapsbild?

Planerna på höghusbebyggelse i Bollnäs kan i allra högsta grad ifrågasättas. I planarbetet borde Bollnäs karaktär av småstad bevaras och förstärkas. Till småstadens karakteristika hör den låga bebyggelsen vilket attraherar många människor genom dess kontrast till storstadens höghus. Föreställ dig ett tio våningars hus i Härtsjö by, i tätorterna Vallsta eller Kilafors. Det vore ett stilbrott. För mig känns det lika fel att bygga på höjden i Bollnäs.

Kunskapen, intresset och ambitionen att skapa ett långsiktigt hållbart samhällsbygge synliggörs konkret i stadsplaneringen. Jag har haft möjlighet att vid ett antal tillfällen bo och leva i staden Boulder, Colorado, USA. I dag bor där drygt 100 000 innevånare. Stadsfullmäktige har beslutat att stadens utveckling skall ha en långsiktigt hållbar inriktning.

I mitten på 1900-talet tog fullmäktige principbeslutet att ingen byggnad skulle vara högre än trädens kronor. Beslutet bidrog till att forma stadens identitet och skapa förutsättningar för det hållbara samhällsbygget. Trä används i stor utsträckning som byggnadsmaterial. Den låga bebyggelsen ökar ljusinsläppet till marknivån med bra villkor för den rika växtlighet staden utmärks av. Stort inslag av växter i stadsmiljön, bidrar till att mikroklimatet förbättras, luften renas, temperaturen sänks varma dagar, hydrologin balanseras och den biologiska mångfalden gagnas.

Ur olika aspekter har Boulder rankats högst av oberoende granskare. Några exempel:

Place You Dream of Living, Backpacker Magazine, februari, 2006

America’s Best Places to Live and Work, USA Today, 1999

Best Cities in America for Starting and Growing a Business, Inc. Magazine, 1999

1 in "20 Dream Towns" , Outside Magazine, augusti 2006

The Best Small Cities (Men’s Journal, 2004)

Best Places to Live (Men’s Journal Magazine, 2005, 2003)

Att inte hämta idéer och inspiration från Boulder vore väl oklokt.

Jag vill uppmana politikerna i Bollnäs att i översiktsplanen fastställa principen om att ingen byggnad ska byggas högre än trädens kronor för att stärka stadens karaktär av småstad och skapa förutsättningar för ett hållbart samhällsbygge.

Per-Olov Åberg