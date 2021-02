INSÄNDARE: Höghus i Bollnäs är fel väg att gå

Bollnäs kommun och Socialdemokraterna som ännu en gång vägrar lyssna på medborgarna ska nu bygga punkthöghus på Gulftomten. Det visar på stor inkompetens och förakt. Att bygga dessa punkthöghus är felaktigt och en dålig väg att gå.

Stockholms innerstad med sin kvartersbebyggelse är ett mycket bra exempel på god stadsplanering men då pratar vi hus som är max 7-8 våningar. Hur är det då med höga hus, så kallade punkthus. All forskning går emot dessa solitärer, detta har bland annat tagits upp av Stadsbyggnadsakademin, KTH.

Den traditionella kvartersstaden Barcelona med hus som är 7-8 våningar har en exempelvis högre täthet än Hong Kong. Det finns många miljöargument mot dessa hus: det är väldigt, väldigt dyrt att bygga högt. Anledningen är att det är mer komplicerat med allt från värme, vatten till brandskydd. Underhållet blir betydligt dyrare och i slutändan kommer det förmodligen bli billigare att riva än att renovera.

Att kalla ett höghus för ”grönt” och ”miljövänligt” är tveksamt. Sedan har vi ”the skyscraper wind effect” med obehagliga kastvindar. Skuggeffekt som är stor på våra nordliga breddgrader, som skymmer annan bebyggelse och skapar livlösa och mörka gator. Create Streets, en organisation som rapporterar till den Brittiska regeringen har släppt en bok som heter ”Heart in the right streets”. Man har sett att stress och depressioner ökar: mer sociala problem, kriminalitet och rädsla för kriminalitet med höga hus. Framför allt ökar stress och depressioner för kvinnor med familj.

Kvartersbebyggelse, mänskliga skala, vackra hus, parker, grönska är recept för en god stad. Inte höghus!

Mänsklig vacker bebyggelse