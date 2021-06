INSÄNDARE: Har risken för smittspridning upphört?

Det är uppenbart att Bollnäs kommun har börjat anlita sommarvikarier till hemtjänsten. Eftersom ingen av den personal vi kommer i kontakt med längre använder skyddsutrustning är min fråga till Bollnäs kommun om kommunen anser att all risk för smittspridning via hemtjänstpersonal numera har upphört? Kan man som brukare plocka bort all den skyddsmaterial som ligger framlagd i hallen eftersom den inte längre används?

Brukaranhörig

Svar direkt:

Vår personal får en omfattande introduktion innan de börjar sin anställning. Introduktionen innehåller bland annat kunskap i basala hygienrutiner, nu med tillägg användning av skyddsutrustning vid covid-19. Personal ska alltid använda visir och de använder även dessutom munskydd alternativt andningsskydd beroende på situation. Den utrustning som finns i hemmen tas bort av personal när den inte längre behövs. Tyvärr kvarstår risk för smittspridning i vårt samhälle och vi följer de rekommendationer som smittskyddsläkaren och vårdhygien i Region Gävleborg anger. Vi vill göra rätt och är tacksam om fel/misstag meddelas även till enhetschef som kan ge förutsättningar för ett lärande.

Britt-Marie Blom-Lindström, medicinskt ansvarig sjuksköterska