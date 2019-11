INSÄNDARE: Hamnar plasten på samma plats som hushållssoporna?

Har ringt till Ljusdals energi vid flertal tillfällen för att få svar på en fråga om källsortering. Hamnat i växeln med löfte om att bli uppringd för att få svar på en enkel fråga. Ingen ringer upp. Är sophantering en känslig fråga i Ljusdal? Jag skulle vilja ha svar på vad som händer med plasten jag sorterar och slänger i avsedda behållare. På Ljusdals energis hemsida står det under källsortering att jag ska göra så. Hamnar plasten på samma plats som hushållssoporna?

Sopsorterare

SVAR DIREKT: Plasten som samlas in via behållare vid återvinningsstationerna, samlas in av FTI som ansvarar för denna hantering. Gå gärna in på deras hemsida så finns information om hur plaståtervinningen går till. Det finns små filmer om hur olika material hanteras på deras hemsida. Den plast som samlas in är förpackningsplast som det är producentansvar på, övrig plast har vi idag inte möjlighet att skicka till återvinning.

Med övrig plast menas det som är produkter av olika slag som t ex pulka, trädgårdsmöbler mm som är tillverkad av plast. Vi kommer att kunna sortera ut dessa också inom en snar framtid. Vi väntar idag på att få en mottagare som kan ta emot övrig plast som det inte är producentansvar på.

Vi har också en egen insamling av förpackningsplast, på uppdrag av FTI. Den plasten kör vi till FTI:s depå hos STENA i Hudiksvall.

Vänliga hälsningar

Kent Andrén, Ljusdal Energi