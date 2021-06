INSÄNDARE: Hälften av Sveriges vargar och 500 björnar i Gävleborg

Vid inventeringen 2020 konstaterades att det finns 365 vargar i Sverige. I Gävleborg noterades 170-180 vargar fördelade på 17-18 revir vilket redovisades i tidningen Land nr 6, 2021-02-05. Detta innebär att 47-49 procent, det vill säga hälften av Sveriges vargstam finns i Gävleborg som därmed är det vargtätaste länet. Varför ska Gävleborg ta ansvar för och husera hälften av Sveriges vargstam? Är inte det "mobbning" av Gävleborgs befolkning som får en allt sämre livskvalitet på grund av vargen?

Ett alfa-vargpar föder mellan fyra och sju valpar, vanligen fem till sex valpar per år. Enligt Viltskadecenter/SLUs forskning överlever i snitt 4,26 individer av dessa efter avdrag för trafikolyckor, tjuvjakt och kannibalism (ja, vargar äter även varandra). På bara ett år ökar således vargstammen i Gävleborg i nuläget med 17-18 x 4,26 = 72-77 vargar!

Man undrar därför: hur avser Länsstyrelsen hantera denna vargexplosion som nu eskalerar i allt högre takt? För bara fem-sex år sedan fördes en intensiv debatt mellan jägare, länsstyrelsen och Naturvårdsverket huruvida två, tre eller högst fyra vargrevir skulle tillåtas i länet. Några år senare är nu i stället resultatet en vargexplosion och 17-18 identifierade vargrevir om 170-180 vargar!

Dessa vargar tar i nuläget i Gävleborg 17-18 revir/vargfamiljer x 90-110 älgar per år enligt polisens statistik = 1 530–1 980 älgar per år eller 4-6 älgar per dag. Detta är resultatet av att vargstammen fått växa fritt och okontrollerat. Vilka åtgärder avser länsstyrelsen vidta för att stoppa och reducera denna utveckling? Måste det gå så långt att älgjakt inte längre kan bedrivas?

I Gävleborg finns vidare 508 björnar vid senaste inventering då man räknade in 2 900 björnar i Sverige. Gävleborg har alltså 17 procent av Sveriges björnstam. En vuxen björn tar sju till åtta älgkalvar per år enligt SLU och Svensk Jakt. Gävleborgs björnar tar alltså, om hälften är fullvuxna, 1 750–2 000 älgkalvar per år.

I nuläget (2020) beskattades älgstammen i Gävleborg med 5 000 älgar som är jägarnas del. Rovdjuren björn och varg tar enligt ovan 1 530–1 980 (vargarnas del) + 1 750–2 000 (björnarnas del) = 3 280–3 980 älgar. Totalt blir det 8 280–8 980 fällda älgar. Är det verkligen rimligt att rovdjuren, som i nuläget, ska få 40-44 procent av det totala antalet fällda älgar i länet?

Detta är inte ok! Rovdjuren har blivit för många och måste reduceras till en mera jämförlig nivå med andra län. Högst 2-3 vargrevir och 200 björnar ska vara målet!

Björn Olanders