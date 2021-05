INSÄNDARE: Grön mat räddar den biologiska mångfalden

Sommaren bultar på dörren och de långa ljusa dagarna uppfyller Hälsingland med liv och lust. Nu är stunden inne att grunda framtidens hållbara gröna matvanor.

Världsmiljödagen uppmärksammas 5 juni för att väcka medvetenhet. Årets tema är återställning av ekosystemet. Läget är akut. Den sjätte massutrotningen sköljer in som en dödlig tsunamivåg över Tellus. En miljon arter hotas av utrotning, enligt FN.

Vi måste växla över mot växtbaserad mat, plantera fler träd och ge den vilda naturen utrymme, säger David Attenborough i dokumentären A life on our planet på Netflix. Totalt tar boskapsuppfödningen 70 procent av all jordbruksmark i anspråk, vilket gör att de vilda djuren och växterna trängs undan och dör ut.

Bli miljövän! Bli vegan.

Jonas Norberg