INSÄNDARE: Glöm inte bort 50 personers-regeln i matchens hetta

På många håll i Hälsingland, och säkert i övriga Sverige, har det den senaste veckan spelats många fotbollsmatcher, både på låg och hög nivå.

Och denna vecka var det extra roligt eftersom fotbollsförbundet har släppt lite på publik-restriktionerna. Det är åter tillåtet att ha publik, men bara lite publik, regeln om max 50 personer gäller fortfarande, även i fotbolls-Sverige, både på låg och hög nivå, oavsett om det är lokalderby eller på elitnivå.

Förutsättningarna för att få ta in publik är alltså att man med säkerhet kan garantera 50 personers-regeln och alla andra övriga restriktioner och regler.

Det är ju fint att SvFF litar på sina klubbar och tror de kommer vara konsekventa vid publikinsläpp. Har man någon gång varit engagerad i en klubb så vet man att många människor släpps in före, för att de har någon uppgift i klubben, även om uppgiften inte ska utföras just den dagen. Andra släpps in för att de är hedersmedlemmar, ytterligare andra släpps in för att de känner någon eller för att de är chef på jobbet eller kusiner långtbortifrån på tillfälligt besök i kommunen.

Så när det så är dags för match så är jag ganska säker på att människorna runt om planen redan är uppe i över 50 pers, redan innan publiken får göra entré.

Och runt om i klubb-Sverige kommer folk unisont att utbrista till varje bekant ansikte de ser att -"fy fan va skönt att de släppte på publikreglerna" och 50 personers-regeln den kommer glömmas bort, lika säkert som att oavsett var i landet Karl-Erik Nilsson väljer att titta på en fotbollsmatch, så kommer han att tillhöra den där klicken extra människor som går in före publiken och hjälper till att fylla kvoten på 50 innan själva publiken får gå in.

Kviola