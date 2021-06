INSÄNDARE: Förödande med tidigarelagd älgjakt i Hälsingland

Det var ett sorgligt meddelande som kom på nyheterna lördag 29 maj om tidigarelagd älgjakt i Hälsingland. Detta av följande skäl:

1. Avel. Vi har i Hälsingland de senaste 10 åren äntligen fått fram kraftfulla avelstjurar med stora skovelhorn. I vårt jaktlag har det t ex skjutits en 19-taggare, två 18-taggare, en 16-taggare, en 14-taggare, två 12-taggare och ett antal 6-10 taggare de senaste fem åren. Om jakten flyttas fram till september riskerar man att sådana tjurar med goda avelsegenskaper skjuts bort före brunsten. Detta är inte önskvärt i det läge som vi nu har med 170-180 vargar i länet fördelade på 17 vargrevir. I detta läge behöver vi ha de starkaste tjurarna kvar för avel i brunstperioden mellan den 25 september–10 oktober. Älgstammen måste ges möjlighet att överleva i det allvarliga läge som den befinner sig i pga rovdjurens fria tillväxt i länet. Förutom 170-180 vargar har vi även 600 björnar i Gävleborgs län. En vargfamilj tar mellan 90-110 älgar per år eller en älg var 3:e eller 4:e dag och i Gävleborg är det 17 sådana vargfamiljer. Även björnarna tar många älgar, främst älgkalvar under våren/sommaren.

2. Älgkalvarna växer under hösten i en rasande fart med 4-5 kg i veckan. I vårt jaktlag brukar vi skjuta kalvarna i mitten–slutet av oktober-början november och har en genomsnittlig slaktvikt på kalvarna om 80-82 kg. Om kalvarna skall skjutas redan i början av september så väger de bara 50-55 kg, det vill säga: jägarkåren går miste om 30-35 kg kött per kalv.

3. I Hälsingland är det för varmt att jaga i september då temperaturen vissa dagar kan uppgå till 20-25 grader. Risken för att köttet förstörs i värmen innan de hunnit bli framdragna och transporterade till slakteriet är för stor. Detta har redan hänt vid ett flertal tillfällen tidigare i norra Hälsingland.

4. I Hälsingland kommer inte första snön i regel förrän omkring tidigast allhelgonahelgen och då i små, blygsamma mängder. Något problem med snö i samband med jakt förekommer inte förrän tidigast i mitten-slutet på november. Det finns således inga behov av september jakt i Hälsingland på grund av vädret och snön. Septemberjakt är något som man tillämpar i de nordligaste delarna av Sverige, inte för att det är särskilt klokt ur viltvårdens synpunkt, utan för att de måste jaga klart innan snön kommer.

Det är beklagligt att S+MP-regeringen och Länsstyrelsen har fattat detta mycket okloka beslut om tidigarelagd älgjakt. De uppvisar återigen sin inkompetens i jaktfrågor och hur naturen fungerar!

Björn Olanders