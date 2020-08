INSÄNDARE: Farlig buskörning på Norralagatan i Söderhamn

Söderhamns ”raggarrunda” går visst nu via Köpmangatan/Norralagatan/ Södra Hamngatan, i stort sett dygnet runt. Trimmade mopeder som knattrar långt in på småtimmarna, bilar och motorcyklar som har väldigt höga och varierande läten. Hastigheterna ligger väldigt sällan på 40 km/timmen och här skulle polisen kunna få in tusentals kronor i timmen. Jag har bott på Norralagatan 25 år och jag har själv bara sett hastighetskontroller två gånger.

Med trafikläget som det är nu är det konstigt att olyckor inte sker, men personligen har jag varit nära att bli påkörd vid övergångsställen här. Även en person jag känner har varit nära att bli det. Med tanke på att det bor många äldre i området så vore det önskvärt om buskörningarna och de höga hastigheterna upphörde.

Gångtrafikant