INSÄNDARE: Evenssons avgång inte bara en angelägenhet för S

För en tid sedan meddelade kommunstyrelsens ordförande i Ljusdals kommun, socialdemokraten Markus Evensson, sin egen avgång under en direktsänd presskonferens. Anledningen är att han åtalas för ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

Att en kommunstyrelseordförande (KSO) åtalas är mycket ovanligt i Sverige. Senaste exemplet jag kommer på var en moderat KSO i Motala som åtalades och fälldes för sexualbrott häromåret.

Under de senaste veckorna har det höjts röster om att fallet Evensson är en intern angelägenhet för Socialdemokraterna. Detta är helt fel!

Som KSO är man i första hand en representant för kommunen och i andra hand partipolitiker. Just därför är det i praktiken omöjligt att sitta kvar som KSO när man är under polisutredning. Därför var det klokt av Evensson att själv meddela sin avgång, och att han verkligen avgår tar jag för givet. Alternativet, att han skulle sitta kvar, faller på sin egen orimlighet: det finns inte ens på kartan att en KSO far med osanning.

Ska S och MP fortsätta att styra i minoritet (de har bara 16 mandat av 41) krävs det att nästa KSO har vilja och förmåga att tala med alla. Det är ju nämligen som så att det i fullmäktige är 25 personer som inte tillhör S eller MP. Det kräver en fingertoppskänsla som hittills har saknats.

Fredrik Röjd, Ljusdalsbygdens Parti