INSÄNDARE: En stängning av badhuset skulle bli ett hårt slag för simundervisningen

Vi bör ha en nollvision vad gäller drunkningsolyckor precis som för dödsolyckor i trafiken. Här gäller det att tidigt göra barn vattenvana och simkunniga och vi i Hudiksvall kan stolt konstatera att våra kommunskolor har en simundervisning som är ambitiös.

Badansvariga talar här om badtillfällen, dvs en elevgrupp om 15 elever får simundervisning av en instruktör. Redan i förskoleklass får barnen 7 sådana tillfällen per läsår vilket sedan följs upp med 14 tillfällen per läsår i år 1 och 2 och därefter 7 tillfällen i år 3, totalt så långt alltså 42 badtillfällen. På mellanstadiet erbjuds sedan 4 tillfällen per elev och år, alltså 12 tillfällen under mellanstadiet. Resultaten är mycket goda och de allra flesta eleverna uppnår simkunnighet, dvs vad Skolverket anger som krav i årskurs 6: kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg.

Skolverket anger att simträning ska fortsätta på högstadiet, t ex träning av olika simsätt i mag- och ryggläge och livräddande moment. Ansvaret vilar då på idrottsläraren. På gymnasiet liksom i särskolan behöver ett antal elever, bl a åtskilliga nyanlända, fortsatt simundervisning för att få betyget godkänd i ämnet idrott.

I kommunala grundskolor i centralorten finns för närvarande drygt 1 900 elever från förskoleklass till år 9. En stor del av dessa berörs åtminstone periodvis av simprogrammet. Många ska ha badtider och transporteras till Iggesund varje vecka. Detta gäller hela läsåret och upprepas sedan i tio år, om badhuset stängs.

Sandvalla skola är inte inräknad i siffran ovan. Barnen där bussas i dag till Iggesund, då det inte funnits tid för dem på badhuset i stan. Man undrar då om det kan bli trångt också i Iggesund, när alla barnen från badhuset i stan ska flyttas dit?

Även om friskolorna har ett mindre ambitiöst program, gäller att även de eleverna ska få badtider i Iggesund och transporteras dit.

I dag går många elever i Hudiksvall till fots till sin simning, t ex elever vid Håsta skola, Läroverket, Skolbyn, Västra skolan och Östra skolan. Andra transporteras till badhuset, vilket dock handlar om betydligt kortare sträckor än resan till Iggesund. Glädjande nog åker inte barnen, i likhet med bilägande vuxna, var och en i egen bil. Det blir ändå många bussmil per år för att inte tala om tio års bussande.

Det man kan frukta vid en nedläggning av badhuset är att man inser att verksamheten måste krympas rejält; det finns inte plats för alla i Iggesund och bussarna kostar för mycket. Man förväntar sig kanske att föräldrarna tar ett större ansvar för barnens simkunnighet och att vi också får acceptera att inte alla blir riktigt simkunniga och därmed inte godkända i ämnet idrott. Men det vore en sorglig reträtt.

Lars Brink