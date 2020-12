INSÄNDARE: Elverkets styrelses hantering av Elektra installation

Vid genomläsning av artikel i Ljusnan är det bara att konstatera att styrelsen fortsätter på inslagna vägen med rejäla hörselskydd och skygglappar av grytlappars storlek, och inte att förglömma, fortsatt tydlig inriktning på att sälja nät och kraftstationer. Utan eftertanke och konsekvensinsikt.

Efter att ha erhållit information om det verkliga förloppet när Elverkets styrelse på tisdagens eftermiddag 22/12 2020, informerade all Elektras personalen om deras framtid, vill jag framföra följande:

Elverkets styrelses mycket tillrättalagda version på helahälsingland.se, har tyvärr en mycket svag förankring i den verklighet som Elektras personal upplevde vid genomgången.

Ytterst kraftig kritik framfördes till Elverkets styrelse av personalen från Elektra installation, gällande försäljningen av dotterbolaget Elektra installation.

Styrelsens beslut att välja LL Invest, som i stort sett enda kandidaten, trots andra högkvalificerade intressenter, är mer än förvånande. För att inte säga snudd på tjänstefel.

Alltså, ett mycket arrogant beteende mot Elektra installations lojala personal.

Styrelsen fick klargjort för sig att all personal, alltså all personal utan undantag, undanbad sig den kommande ägaren/ledningen, men tydligen har Elverkets styrelse sin vana trogen, som en vattenbegjuten gås, skakat av sig all kritik och framställer sina ställningstagande angående Elektra installation som ytterst framgångsrika för det bolaget.

Frågan är bara för vem (plats för egna tankar).

Förfärligt beklämmande hantering rakt igenom av hela processen.

Kan det möjligen på något vis finnas inslag av privatekonomiska intressen som styr förloppet i styrelsens beslutsprocess?

Bekymrad och besviken Ovanåkersbo