INSÄNDARE: Dubbelfel av den politiska ledningen i Nordanstig att lägga ner kommunala hemtjänsten – Gör om, gör rätt!

Nordanstig behöver spara, men är det verkligen rätt åtgärd att lägga ner den kommunala hemtjänsten? Och om den politiska ledningen nu väljer att lägga ner den kommunala hemtjänsten; varför tar de då inte ett ärligt och demokratiskt riktigt beslut?

Under flera mandatperioder har den politiska majoriteten i Nordanstig låtit bli att ta de tuffa besluten. Beslut om nedläggningar och besparingar har i obeslutsamhetens anda lagts på is. Viktiga beslut som hade behövts när kommunen nu, tack vare att dessa partier prioriterar lägre skatter på riksplanet, får mindre och mindre pengar att röra oss med. Till slut har vi hamnat i det läget att vi tvingas skära bort vår egen verksamhet. Under hotet av underskott – i år igen – pressas kommunen till snabba, drastiska åtgärder.

I detta läge behöver vi modiga politiker som vågar stå upp för sina beslut. Problemet idag är att beslutet om nedläggning av hemtjänstgrupperna i Bergsjö och Gnarp inte ens har tagits. Inte av politiken, inte på demokratisk grund. Istället står Ola Wigg i kommunfullmäktige och försvarar ett beslut som den avgående kommunchefen har tagit – helt utanför sina befogenheter. Det ingår inte i hans ordinarie arbetsuppgifter att lägga ner verksamheter – det ska vara ett politiskt beslut!

Kommunchefen har också påstått att han har delegation på att lägga ner verksamheter. Det stämmer inte heller. Kommunchefen har delegation på att omorganisera verksamheter. Att lägga ner en verksamhet och säga upp personal kan näppeligen kallas för omorganisation.

När Vänsterpartiet på senaste kommunstyrelsemötet lyfte frågan om nedläggningen, för att vi ska kunna få ett politiskt beslut – om än i efterhand – så beslutade sig majoriteten och dess stödpartier för att avvisa vår begäran. Politikerna i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Nordanstigspartiet och Sverigedemokraterna må tycka att det är ett nödvändigt beslut, men de vågar inte fatta det själva utan är nöjda med att kommunchefen gör det – trots att det strider mot alla regelverk.

Det är också fel i sak att lägga ner en viktig kommunal verksamhet som hemtjänsten, utan att på förhand gjort allt man kan för att undersöka alternativa lösningar. När Ola Wigg i sin replik i HT påstår att man prövat personalens förslag så stämmer inte hans bild med den som personalen har. Personalens förslag har inte tillräckligt beaktats eller tillvaratagits! Vänsterpartiet väljer här att lita på personalen. Vi vet att det är de som är proffsen och vi litar på att de vet hur de ska utföra sitt arbete på bästa sätt.

För Vänsterpartiet är hela historien ett dubbelfel. Fel i sak och fel i hantering. Gör om, gör rätt!

Petra Modée, ordförande Vänsterpartiet Nordanstig

Ulrika Jonsäll (V) 2:a vice ordförande kommunstyrelsen i Nordanstig

Petter Bykvist (V) ledamot Nordanstigs kommunfullmäktige