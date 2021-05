INSÄNDARE: Döms kärnkraft hårdare än andra energislag?

Inte alltför sällan läser jag i tidningen att kärnkraft är farligt och dåligt. Jag som många andra fick lära mig precis det under min uppväxt både från mina föräldrar och av media. Senare i livet har några frågeställningar dykt upp i mitt huvud.

Det började då jag läste energisystem på Uppsala universitet. I början trodde jag precis som alla sagt att kärnkraft var osäkert, hade stora utsläpp och överlag var dåligt.

Under åren jag studerade visade sig dock en efter en av fördomarna vara fel. Fysiken, statistiken och artiklarna jag läste gav en ny bild av kärnkraft och mina frågeställningar uppstod.

Döms kärnkraft hårdare än andra energislag? Förstoras kärnkraftens problem samtidigt som problemen hos andra energislag förminskas? Självklart finns det problem med kärnkraft. Det finns problem med alla energislag.

Ett bra exempel på detta är olyckorna i Tjernobyl och Fukushima. Enligt WHO dog mellan 50 och 100 människor i Tjernobyl under själva olyckan. WHO beräknar att 4000 personer dött för tidigt av cancer. De skriver att de räknat i överkant då överdödligheten är svår att se. I Fukushimas kärnkraftsolycka dog 1 person.

Med det sagt finns det ingen HBO-serie om vattenkraftsolyckan i Machchhu med upp till 25000 dödsfall. HT:s ledare tar upp Tjernobyl-olyckan igen istället för vattenkraftsolyckan i Banqiao med ca 170000 dödsfall. Aldrig har jag utanför min utbildning hört någon ta upp säkerheten i våra vattenkraftverk trots riskerna med dammarna.

Ett annat exempel är kärnkraftens utsläpp. De flesta studier vi tittade på visade att kärnkraftens totala koldioxidutsläpp ungefär är lika stora som vindkraftens. En mycket uppmärksammad studie från Stanforduniversitetet stack ut och visade mycket högre utsläpp. När vi tittade närmare på den hade de räknat med kolkraftsutsläpp under kärnkraftsbygget samt lagt till några procent av utsläppen från framtida kärnvapenkrig.

Det närmaste jag kommer en förklaring till dessa fenomen är en övergripande känsla i samhället att kärnkraften oavsett allt är dålig. Dödsfall från kärnkraft upplevs hemskare än andra dödsfall. Jag tror att det är en seglivad kvarleva från miljörörelsens kamp mot kärnvapen.

Det finns inte plats att ta upp alla fördomar kring kärnkraft som min utbildning stuckit hål på. Det är alldeles för omfattande och komplext.

Mina poänger är: Kärnkraftens problem är sannolikt är mindre än vad du tror. Kärnkraftsmotstånd ofta är känslobaserat. Ingen vinner på detta. Allra minst vårt klimat.

John Nordstrand