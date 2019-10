INSÄNDARE: Det har blivit två läger i byn: För och emot fiber – Rider Ljusnet på folks okunskap?

Det grävs som bekant för fiber i Los och det är alldeles som att det har blivit två läger i byn: för fiber och emot fiber.

Efter vad jag har förstått så ska fibern ersätta kopparledningen in i huset och de som har fast telefon, och vill behålla denna, måste ha fiber. Det som skiljer fibern från kopparledning är väl att du också kan köra tv:n med fiber och få fler kanaler (och har du en parabol så kan du ta bort den) och din dator går också via fiber. Förr gick ju datorn via ADSL genom telefonjacket.

Det jag reagerar emot är att Ljusnet rider på folks okunskap, och att det finns så många som nästan är rädda för allt det här nya och som varken har lust eller intresse att hänga med i utvecklingen. De tror att om jag inte beställer fiber och betalar 15 000 kr för att få detta indraget i kåken, så går världen under! Och du får handgräva själv från tomtgränsen och in i kåken, så kommer de i sina stora dyra maskiner och gräver resten sedan ... Man kan ju tycka att grävningen skulle ingå i priset. Bolagen tjänar pengar på att slippa underhålla stolparna och kan plocka ner ledningen och sedan så får kunden betala alternativet ... men så är det väl när marknaden styr!

Som sagt så rider Ljusnet på folks okunskap, och folk som inte förstår och är rädda för att ringa och fråga. För ringer de så får de prata med någon ung slipad försäljare som rabblar facktermer och som nästan idiotförklarar den som ifrågasätter fiber. Det fanns de som var på diverse informationsträffar om fiber som Ljusnet höll i och beskriver dessa möten som rena väckelsemötena, och de som ifrågasatte fiber blev nästan idiotförklarade. Det finns så många frågor... men inga svar, och jag hör många som ångrar att de beställt fiber för dyra pengar, när de upptäcker att det finns andra alternativ som är billigare och bättre. Men det är väl ingen ångervecka på detta?

Om du har en vanlig takantenn och är nöjd med den och inte har någon dator, och du har en vanlig mobil,då behöver du ingen fiber. Och sedan om det höjer värdet på kåken kan man ju också diskutera!

Erik Friberg

SVAR DIREKT: Hej Erik! Eftersom inga kommersiella bolag har velat bygga ut fiber i vår kommun, har Ljusnet, som ägs av kommunen, ett uppdrag att bygga ut fibernätet. Syftet med Ljusnets verksamhet är inte att generera vinster. Uppdraget är samhällsnytta och innebär att Ljusnet använder det överskott som genereras från kunder i centralorten till att delfinansiera utbyggnaden i byarna. I många kommuner får byborna själva bygga fibernät om man tycker att det är viktigt för att kunna bo kvar och driva företag i sina byar.

Du skriver att Ljusnet rider på folks okunskap och nästan idiotförklarar de som ifrågasätter. Jag beklagar om någon upplevt det så och hoppas att den som upplevt detta hör av sig och berättar det för oss så att vi kan reda ut det.

Du skriver också "Det finns så många frågor men inga svar". Jag har haft flera möten i Los. Syftet har varit att svara på frågor men också att öka kunskapen om fiber och förklara varför riksdag, regioner och kommuner tycker att det är viktigt att fibernäten byggs ut. Ingen är tvungen att ansluta och vi på Ljusnet har full respekt för det beslut man tar. När man bygger fiber finns det alltid en risk att någon kan uppleva sig pressad av andra att ansluta eftersom det inte är ekonomisk möjligt att bygga fiber i en by där för få vill ansluta. När Ljusnet byggt klart i Los når fibernätet 95% av kommunens hushåll. Av dessa har 86% valt att ansluta och vår kommun är tidigt ute med att nå de bredbandsmål som finns uppsatta för landet.

vänliga hälsningar

Per Eriksson, Ljusnet