INSÄNDARE: Det är inte bara vi människor som är berättigade till ett liv på jorden

Det stod en lönn utanför min balkong i flera år och vi följdes åt genom årstidernas växlingar. Den var översållad med guldgula blommor på våren, gröna stora flikiga blad under sommaren som färgades röda och gula under hösten tills en morgon snön hade klätt den i vitt. Där trivdes allehanda insekter och småkryp som fåglarna försåg sig med, bin och humlor med nektar. Nu är den nedsågad. Häromdagen kom "storhumlan" in genom balkongdörren och jag blev påmind om vad jag förträngt. Det fanns ingen lönnblom till humlan, hon undrade nog var trädet tagit vägen. Hoppas hon hittade mat till sina små humlor någon annanstans.

Vi har en fin innergård i vårat hus. Där har varit naturlig gräsmatta i flera år med många fåglar som hittade insekter och kusar i gräset. Sädesärlan kom tidigt på våren. Så måste platsen grävas om när det började bli läckage. Den fina cementkanten revs och nytt material skottkärrades hit – men inget nytt gräs utan en steril plastmatta istället som visserligen är grön men inga kusar och insekter och inga fåglar. Det är inte bara vi människor som är berättigade till ett liv på jorden. Vi måste värna om de andra också som vi är så beroende av. Blir vi ensamma här blir det trist.

Naturvän