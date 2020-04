INSÄNDARE: Det är du som ska betala för bandyhallen!

Det finns en myt om den planerade bandyhallen i Bollnäs, att det är någon annan som ska betala den. Det är inte sant. Det finns inga anonyma miljardärer eller sponsorer som kommer att stå för kostnaderna. Det är du och jag och alla andra skattebetalare som kommer att få betala hela kostnaden för bygget.

Kommunledningen vill skriva avtal med Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, om att bolaget köper tomten och bygger hallen. Sedan förbinder sig kommunen att hyra den de första 25 åren för sju miljoner kronor per år. Hyran ska räknas upp med index om kostnadsläget blir högre. Däremot kommer den inte att sänkas om index går ner. Det är en bra affärsidé som SBB har gjort till sin. Genom att bygga åt kommuner och regioner är företaget garanterat att få in hyran under avtalstiden. När avtalstiden går ut har skattebetalarna finansierat alla kostnader för byggande och drift, men själva fastigheten äger SBB. SBB äger och förvaltar fastigheter för skola, omsorg och äldreomsorg i många kommuner i Sverige.

Det är alltså ingen miljardär som vill bygga bandyhall för att stötta bandyn i Bollnäs. Det är ett privat företag som tycker det är en god investering att bygga hallen på de villkor som kommunledningen erbjuder. Kanske skulle SBB eller något annat företag tycka att det vore lika intressant att bygga ett kontorshotell, ett utbildningscentrum eller ett äldreboende om kommunen garanterar hyran i 25 år?

Liberalerna vill se utveckling på SJ-området, utveckling som leder till fler jobb och ökade skatteintäkter på sikt. Vi tror inte att en jättelik bandylada i plåt är svaret på framtida utveckling och tillväxt. Därför har vi föreslagit att kommunen drar sig ur projektet.

Peter Nordebo, Liberalerna