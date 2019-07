INSÄNDARE: De säger att de inte har rört mig – men jag känner mig svårt demolerad

I den bistra vintern kom plogbilen och plötsligt låg jag med näsan före i diket. Min gedigna träboning hade brutalt mejats ner. Efter att min ägare ringt runt till diverse personer på inrådan från myndigheten Trafikverket så kom min ägare till slut i kontakt med Peab som mycket förtjänstfullt satte upp ett nytt fundament bestående av ett gummidäck och stolpe och skruvade fast mig i en metallstolpe. På stolpen satt jag stadigt och i godan ro tills jag rammades ner av nästa entreprenörsfirma, NCC.

Nu är jag så pass tillknycklad att jag kommer att gå i graven. NCC säger att de har inte har rört mig och att jag har varit förstörd länge. Men nej min ägare plockade upp ett nummer av Lantliv i söndags och då var jag hel och fin. Synd att inte NCC tog på sig ansvaret för mig.

Tyvärr finns inget annat att göra än att anmäla skadan till Trafikverket och på deras hemsida upplyses man om att det tar två månader innan man får svar men inte nu, för nu har de så många ärenden att det kommer ta ännu längre tid. Dessutom är det enbart 20 % som får någon ersättning.

Tack och adjö från den snart återvunna brevlådan i Kalv väg 307 mellan Nor och Nordsjö, en underbart vacker väg som snart kommer att vara mindre dålig att framföra fordon på.

Svårt demolerad men fortfarande ganska upprätt

SVAR DIREKT: Hej Gröna Brevlådan i Kalv,

Vet att jag har sett dig sittandes stolt på din stolpe på den underbart vackra vägen, Kalv väg mellan Nor och Nordsjö. Jag åker runt och fixar till vägar i ditt område. Kan verkligen inte minnas att jag stött ihop med dig. Men som den gentleman jag är vill jag ge dig ett nytt liv om än i ny skepnad. Så be gärna din välartikulerade ägare att kontakta min ägare NCC via redaktionen. Så ser vi till att du åter sitter stolt och ser ut över Kalv väg 307 med en Lantliv i famnen.

Entreprenadmaskinen Ncc:e