INSÄNDARE: Då trafiken leds om via gamla E4 blir situationen ohållbar – kom och gör studiebesök, politiker!

Nu när det har varit underhåll på E4 så leds trafiken om via Axmar och Ljusne, vilket leder till en väldigt tät trafik stundtals. Mycket tung trafik och de ska samsas med stressade bilister efter en väg som är anpassad efter en trafiksituation som var på 70-talet kanske. Skulle trafikpolisen ställa sig efter den vägen under den här tiden skulle det skapa en lugnare trafik med färre idiotiska omkörningar osv. De skulle nog även tjäna in sin lön många gånger om via böteslapparna innan trafiken lugnat sig.

Cyklar man efter den här vägen under denna tid så är det förenat med stor fara och det är inte lätt att veta när den leds om och inte – det är även mycket tung trafik redan under normala förhållanden – vilket skapar en otrygg trafiksituation.

Möter två lastbilar varandra så finns det inte vägren att åka på som cyklist, så vart tar man vägen då om inte lastbilen bakom en har hunnit sakta ner och släppt förbi den mötande? Vilket är extra svårt när hela E4 trafiken ska passera efter vägen.

Jag hoppas att trafikverket kan vara med och bekosta gång- och cykelväg efter denna sträcka innan det händer några tragiska olyckor. Och våra styrande politiker i Söderhamns kommun passa på och gör ett studiebesök i denna del av kommunen så får ni själva se hur trafiken är, och vilka farliga situationer som uppstår vid korsningar och påfarter. Åk gärna dit någon gång när E4 leds om via gamla vägen.

Stefan