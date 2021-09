INSÄNDARE: Centerpartiets röst för kärnvapennedrustning har tystnat

För några år sedan var Centerpartiet positivt inställt till att kärnvapen skulle förbjudas genom en konvention och menade att ett ökat internationellt tryck krävs på de länder som har massförstörelsevapen – särskilt i en tid då kärnvapenarsenaler förnyas. Men efter beslutet om att stödja ett svenskt medlemskap i Nato har partiets linje förändrats och engagemanget för nedrustning drastiskt försvagats. Är Centerpartiets historiska röst mot kärnvapen ett minne blott?

Samtidigt är partiets väljare fortfarande tydliga. I en Sifo-undersökning från hösten 2019 genomförd av Olof Palmes Internationella Center säger 78 procent av partiets väljare att Sverige bör skriva under FN:s kärnvapenkonvention. Tidigare genomförda undersökningar visar samma mönster: centerpartisters motstånd mot kärnvapen är starkt. Det norska Senterpartiet samt liberala Venstre har tagit ställning för FN-konventionen och ser inga juridiska hinder för Norge att gå med, trots att landet är medlem i Nato.

Karin Söder arbetade aktivt för nedrustning både under sin tid som partiledare och senare. Tillsammans med bland andra Hans Blix skrev hon år 2010: ”Vetenskapen har för första gången försett mänskligheten med medel till självförstörelse. Frågan är nu om vi har den kollektiva viljan och förmågan att stiga ut ur tillintetgörelsens skugga och förvandla visionen om en värld fri från kärnvapen till verklighet.”

Kärnvapen är ett massförstörelsevapen skapat för att utplåna städer och döda miljontals oskyldiga människor. I en värld där hot om massförstörelse tillåts fortsätta är FN:s konvention om förbud mot kärnvapen som trädde i kraft tidigare i år en av få ljuspunkter. Konventionen är skapad för att stärka normen mot kärnvapen utifrån humanitär rätt och med hänsyn till kärnvapnens katastrofala konsekvenser för människor, miljö och klimat.

I arbetet mot kärnvapen behövs alla. Idag uppmanar vi centerpartistiska medlemmar att höja rösten för nedrustning och driva på för att ert parti återigen tar ställning och kräver att Sverige ska gå med i FN:s kärnvapenförbud.

Massförstörelsevapen ska bli en del av vår historia, inte ett fortsatt hot mot vår framtid.

Åsa Lindström, akutläkare och ordförande Svenska läkare mot kärnvapen

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Svar direkt: Att Centerpartiet vill ha en kärnvapenfri värld är ställt bortom allt rimligt tvivel. Vi vill att Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet och att Sverige ska vara pådrivande för att reducera kärnvapenhotet.

Däremot så tycker vi inte att Sverige ska underteckna det förbud mot kärnvapen som FN röstat för, så som det nu är formulerat. Det riskerar att bli verkningslöst och i värsta fall störa våra samarbeten samt isolera Sverige.

Ett globalt kärnvapenförbud kan tyckas lovvärt, sett hur omvärlden ser ut. Det förbud som FN röstat för kommer dock inte att leda till en kärnvapenfri värld, eftersom kärnvapenländerna inte vill vara med.

Även om Sverige skriver under ett sådant avtal leder det inte till en kärnvapenfri värld. Däremot riskerar vi bli isolerade bland våra grannar och allierade i Norden och Europa som inte skrivit under avtalet. I försvars- och säkerhetspolitiken är vi beroende av samarbeten med andra, samarbeten som riskeras om Sverige ensamt skriver under avtalet.

Därför anser vi att FN-förbudet mot kärnvapen är plakatpolitik, och det är det sista vi behöver.

Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet. Det finns några få nedrustningsavtal och nedrustningssamarbeten som fortfarande fungerar. Vi ska inte göra något som riskerar dessa. Snarare måste det arbetet stärkas.

Vi vill se en kärnvapenfri värld. Men det är bara möjligt när de länder som har kärnvapen, inklusive Ryssland och Nordkorea, är med på att göra sig av med alla sina kärnvapen och kunskapen om hur man framställer kärnvapen.

Hans Jonsson, distriktsordförande Centerpartiet Gävleborg