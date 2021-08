INSÄNDARE: Blåställ på!

Visst, det finns säkert de som tycker att jag är en tråkmåns som så ofta påpekar att kommunen i första hand måste ägna sig åt sina lagstadgade kärnverksamheter, men det är ju faktiskt det som är det främsta kommunala uppdraget.

Med anledning av det hyser jag viss förståelse för hur Helena Brink (M) resonerat inför hennes nyss offentliggjorda avhopp. Hennes kamrater i det som finns kvar av ”Valliansen” har ju inte direkt kämpat för att behålla basala kommunala funktioner som äldreboenden och skolor.

Jag förstår att det som kommunalråd kan vara roligt att åka omkring och ”klippa band” vid kommunalt finansierade cykelparker och dylikt, men om man gör det samtidigt som man med den andra handen lägger ned verksamheter så begår man i praktiken tjänstefel.

När Ljusdalsbygdens Parti med stöd av Liberalerna lade fram ett budgetförslag som skulle gynna just kärnverksamheten sprang C, M och KD direkt till S för att skriva under deras budget i stället, och hur S har hanterat vår gemensamma välfärd under denna mandatperiod står rimligen klart för alla och envar.

Ska man vara kommunalråd i Ljusdals kommun duger det inte att springa omkring med kavaj – man behöver dra på sig blåstället och grova svinnarvshandskar!

Fredrik Röjd, Ljusdalsbygdens Parti