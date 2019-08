INSÄNDARE: Bergforsens kraftverk måste in på politiska agendan – nu!

Jag är en av dem som bor bredvid Åsbackaviken och kommer att påverkas av det beslut som utfaller vid en eventuell överklagan från Bollnäs kommun i målet Bergforsens kraft AB. Fredagen den 16 augusti detta år var jag i kontakt med kommunens diarier för att få ta del av de beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt av samhällsbyggnadsnämnden i ärendet, samt de tjänsteutlåtanden som upprättats.

Till min förvåning får jag då till svar att några sådana handlingar inte finns upprättade i kommunen, då frågan inte behandlats politiskt – utan att det finns en fullmakt undertecknad av kommunchef samt kommunalråd och att ärendet sköts på det viset.

Detta får mig att fullständigt tappa hakan. Att en fullmakt upprättas för en tjänsteman att delta och bevaka, föra kommunens talan i ett ärende innebär inte att tjänstemannen har fria händer i frågan. Det betyder att tjänstemannen ska skriva tjänsteutlåtande (mallar för hur dessa ska se ut har upprättats och fastslagits i kommunen) som sedan behandlas politiskt. De politiska partierna tar sedan ställning i ärendet och kommer fram till en ståndpunkt och det är den ståndpunkten som tjänstemannen ska föra fram till t ex domstolen. Tjänstemannen har också skyldighet att återrapportera väsentliga händelser i ärendet för att politikerna ska kunna följa med i ärendet. Det kan handla om t ex ny information i form av beslut från domstol, synpunkter från allmänhet samt övrig information av vikt. All denna information måste finnas skriftlig och tillgänglig för samtliga politiska partier att ta del av.

Hur har detta ärende kunnat gå under den politiska radarn i nästan två år? Ska jag tolka det som att de politiska partierna i oppositionen är nöjda över hanteringen av ärendet och därför har man inte ”brytt” sig om det eller är det så att de varit helt omedvetna om allt fram till dags datum?

Jag förutsätter att samtliga inom Socialdemokraterna är överens om hur ärendet skulle ha och ska hanteras men vad säger ni övriga partier i majoriteten. Tycker ni att hanteringen av ärendet skötts på korrekt sätt internt i kommunen?

Jag kan också vänligen informera er i oppositionspartierna om att majoritetspartierna kommer att ha en överläggning nu på onsdag den 21 augusti där de ska besluta om de ska gå vidare med överklagan eller inte. Hur känns det med tanke på den senaste rapporten som tagits fram, ”Vad skulle ett fritt strömmande Galvån innebära”, där förslaget innefattar en rivning av samtliga dammar i Galvån (4 st) och i Bollnäsströmmarna? Det innebär alltså att Renfallet, Kross-strömmen samt Lillströmmen och Klumpströmmens dammar ska rivas. Som ni förstår är det ju ingen idé att klippa av ett snöre mitt på (Bergforsens kraftverk) om man inte löper hela linan ut åt båda håll.

Ser fram emot svar/reflektioner från samtliga partier och kommuninvånare.

Karoline Sundström, Åsbackabo, kommuninvånare, fd ekonomichef Bollnäs kommun och en av dem som skrivit under fullmakt till Tommy Vesterlund 2 juni 2015. Den handlingen är diarieförd.