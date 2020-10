INSÄNDARE: Beredskap är ordet!

Beredskap är ordet!

"Just nu är det många som ringer. Försök igen senare!". "Just nu är det många som ringer. Försök igen senare!". Upprepat, efter återkommande försök under två dygn!

En broschyr från Region Gävleborg: ”Gratis vaccination till dig som behöver det.” Det gäller alltså säsongsinfluensan. Maken och jag har åldern inne att behöva en vaccination. Men först är det fel telefonnummer på broschyren och sedan, med rätt telefonnummer, möts man av: ”Just nu är det många som ringer. Försök igen senare!”

Man kan bli galen. Maken försöker någon digital väg, men där kan bara han få tid, inte jag, makan. Och jag, 75 år, avskyr den digitala vägen. Det är jag nog inte ensam om bland 70-plussarna.

Sjukvården måste fungera bättre – bättre beredskap! Eller sparar man in pengar denna väg? Alltså, än en gång: pengar före människan! … Och de gamla ska ju ändå dö!

Karin Solum, arg