INSÄNDARE: Bedrövliga serier

Nä nu räcker det! Många gånger har jag stört mig på tonen i dagens serier. Igår kom droppen, fast jag reagerat tidigare i sommar också. De är under all kritik, sprider att det är ok att skämta om fula beteenden, ni har infört ett lågmärke för vad som är god ton. Särskilt störande är Bästis och Lunch...Nemos fyllor kan man också vara utan.

De är taskiga mot varandra på arbetsplatsen med en urusel moral i övrigt (Lunch).

Igår på Bästis mosade robotklipparen några andungar som gick efter sin mamma! Den som tycker det är kul behöver se över sitt inre. I dag fortsatte man med måsar, där det var ok att mata dem med stora bitar bröd, så att de (underförstått) skulle dödas. Sluta!

Helge börjar också balla ur, ordval som äcklet, dina löss etcetera.

Det är dags för en positiv påverkan i en serie, den ska vara kul men inte hela tiden tala om att det är ok med fula beteenden. Ur led är tiden (övergrepp på både människor och djur, hat på nätet, drogliberalism mm.) utan att den späds på av detta!

Skärpning på redaktionen!

Lena S

Svar direkt:

Tack för synpunkterna! Serierna – vilka och dess innehåll – är ett kapitel för sig i tidningsmakandet. Det den ene gillar avskyr den andre, och vice versa. Och den tredje tycker inte att vi ska publicera serier överhuvudtaget. Det urval av serier som vi har sedan en tid tillbaka skämtar om högt och lågt, precis som det ska vara. Men är det roligt? Ja ibland, nej ibland, tycker vi.

Tomas Froms, chefredaktör Ljusnan

Mattias Guander, chefredaktör Hudiksvalls Tidning

Christian Höijer, chefredaktör Ljusdals-Posten

Mathilda Svensson, chefredaktör Söderhamns-Kuriren