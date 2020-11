INSÄNDARE: Återinför friskvårdstimmen för kommunanställda

Under den pågående pandemin har Visions medlemmar tagit ett stort ansvar för välfärden. Många har blivit tvungna att med kort varsel ställa om sitt arbetsliv till distansarbete och ändrat arbetssätt. Vision är generellt positiv till distansarbete, men under ordnade former. Vi har full förståelse för att det krävs snabba omställningar och vi har en bra dialog med Hudiksvalls kommun som arbetsgivare kring detta. Vi ser dock att den snabba omställningen kan leda till att arbetsgivaren har svårt att tillgodose en god arbetsmiljö på distans.

Sedan ett antal år tillbaka så har Hudiksvalls kommun ingen friskvård på arbetstid, utifrån ett beslut i kommunfullmäktige.

Studier visar på att vi både ökar vår arbetsförmåga och mår bättre såväl fysiskt som psykiskt av fysisk aktivitet. En av pandemins följder är det utökade distansarbetet, som innebär att många av Visions medlemmar sitter hemma och arbetar.

Vi är också uppmanade att isolera oss i vårt hem samt att undvika ställen som gym och badhus. Utifrån detta så anser Vision att det är dags för Hudiksvalls kommun att ompröva sin inställning i friskvårdsfrågan och därigenom uppmuntra medarbetarna till fysisk aktivitet genom att återinföra friskvårdstimmen.

Att ha möjlighet att bryta av dagen med en promenad eller annan aktivitet utomhus ett par gånger i veckan anser vi skulle göra nytta för det psykiska och fysiska välmåendet samt höja kvaliteten i arbetet. Vision har därför lämnat in en förhandlingsframställan gällande friskvård till Hudiksvalls kommun.

Kim Jutterström, ordförande Vision Hudiksvall, Mikael Damberg, huvudskyddsombud Vision Hudiksvall