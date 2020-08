INSÄNDARE: Är barn olika mycket värda?

Varför är inte vårt barn på glesbygden lika mycket värt och får samma förutsättningar som ett barn på andra ställen i kommunen?

Hur ska man kunna känna sig som en genuint bra förälder eller trygg med att skicka sina barn till Los förskola/Los skola när man vet att de ska gå dit under dessa förutsättningar ni kommer att skapa... När 24 stycken barn i åldern 1-5 år (plus pedagoger) ska ha plats att utvecklas, vara kreativa, leka och ha en trygg miljö i ett (!) klassrum som dessutom ska få plats med att inredas med diverse inredning, leksaker och så vidare, plus ett till klassrum som ska bli kök+matsal där samma antal ska få plats att äta och få matro. Vi pratar alltså om att 1-åringar, som kanske inte ens kan gå än utan fortfarande kryper, ska få plats i samma rum som 20 andra barn som springer och leker, vill bygga pärlplattor, bygga smålego som lätt hamnar på golvet och så vidare. Hur kommer utemiljön att se ut?

Är det verkligen rimligt att 47 stycken elever från förskoleklass–9:an, alltså tio klasser ska dela på tre klassrum? Hur ska alla stackars pedagoger och lärare hitta nån sorts arbetsglädje och arbetsro när det ska vara såhär? Vilken gräslig arbetsmiljö för både vuxna och barn!

Skulle ni som bestämmer detta ärligt talat tycka att det kändes bra i hjärtat att era barn fick gå i förskolan/skolan under dessa förutsättningar?

Under de senaste åren har det flyttat hit fler barnfamiljer och barnafödandet har återigen ökat, hur ska invånarna här ens vilja berika sina liv med fler barn och hur ska nya familjer vilja flytta hit i framtiden när de får reda på att barnens rättigheter till en bra skola och omsorg finns i vissa delar av kommunen men inte här i Los?

Man går dag in och dag ut och har ont i magen och pausar livet lite för att man vet att i slutändan måste man tvingas flytta från det stället där man själv växte upp och valde att flytta tillbaka till efter gymnasiet, där ens rötter finns, där generationer av familjemedlemmar bor och där vi alla vill bo! Jag vill att mina barn ska få en lika fin uppväxt som jag fick. Här, där alla känner alla och ställer upp för varandra, rår om varandra, där vi har en fin förskola/skola där vi alla fick vara oss själva precis så som vi alla är, olika. Men jag vill samtidigt att mina barn ska få samma förutsättningar som andras barn i denna kommun!

Vi betalar väl lika mycket skatt som alla andra i kommunen, men vad får vi för den skatt vi betalar? Ingenting, vi blir bara fråntagna allt!

När dagen kommer då vi tvingas flytta lämnar vi utan tvekan denna kommun och det är vi inte ensamma om!

Jennie Eriksson, småbarnsförälder i Hamra, dvs en av alla de småbyarna som Ljusdals kommun glömde