INSÄNDARE: Antap har ingen dold agenda med försäljningen av Edsbyns elverk

Edsbyns elverk gjorde en historisk förlust förra året och frågan är om alla förstår allvaret. För att rädda aktieägarnas värden har vi förhandlat en affär som ger cirka 1 650 kronor i handen för varje aktie: 43 procent mer än Ellevios bud. Dessutom tryggas jobben. Den nya köparen Dore behöver de anställda, huvudkontoret blir kvar i Edsbyn och tidigare vd Jan Delin är en nyckelspelare i Dores lag. Kan det bli bättre?

Antap capital som ingår i Mellby gård-gruppen är i dag tredje största ägare i elverket med drygt 5 procent av aktierna. Som en del av er vet röstade vi nej till affären med Ellevio-konsortiet på stämman i november. Priset var fel. Jag var då tydlig med att elverket är för litet och behöver en större intäktsbas, men att det bästa var att jobba vidare på egen hand med kostnader och priser. Detta för att bolaget i nästa steg skulle hitta en strukturaffär. Där är vi nu, fortare och med större värdeskapande än jag trodde var möjligt för sju månader sedan.

Elverkets grundläggande problem kvarstår – intäktsbasen är för liten för att bära kostymen. Alternativet till en försäljning är alltså förvärv som kräver minst en nyemission, kombinerat med total outsourcing av personalen som i Smedjebacken där nätbolaget i dag har två anställda kvar.

Antap har ingen dold agenda utan jobbar för alla aktieägare. Vi är professionella så till vida att vi är redo att sälja ett företag om vi tror att det kan utvecklas bättre hos en ny ägare. Vi är också professionella i den meningen att om priset är riktigt bra är allt i vår portfölj till salu. Om en sådan strukturaffär dessutom innebär trygghet för personalen i ett osäkert läge vore det oprofessionellt av oss att inte sälja.

Alla dessa tre kriterier är uppfyllda i affären med Dore. Det är därför vi föreslagit stämman att ändra bolagsordningen och ge styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en försäljning av samtliga verksamhetstillgångar.

Att vi inte skrev Dores namn i förslaget beror på att det indikativa budet kom in sent. Det återstår nu en slutlig avstämning med Dore innan avtalet är klart för påskrift och den exakta prislappen offentliggörs. Vad vi sagt är att det indikativa budet på vattenkraften och Elektra nät är värt ”över” 300 miljoner, justerat för kassa och skulder. Sedan ska lån lösas och skatt betalas i elverket. Utan att trassla in mig i detaljer om skatteeffekter och andra kostnader kan jag gå ett steg längre – min bedömning är att elverket faktiskt kan skifta ut 300 miljoner netto till aktieägarna när allt är klart. Aktieägarna kan alltså förvänta sig 1 650 kronor i handen, sannolikt uppdelat på två tillfällen 2021–2022.

1 650 kronor ska jämföras med 950 kronor som är den senaste kursen i handeln på Pepins. Premien är alltså över 70 procent! Siffran 1 650 tål också att jämföras med ett netto på 1 150 i Ellevioaffären.

Det cirkulerar nu ett påstående att priset inte heller denna gång är rätt. Det bygger på prognoser om ökad elkonsumtion i Sverige som helhet, men ingen vet ju hur det blir lokalt och ingen vet om produktionen av el ökar mer än efterfrågan. Vad händer då med lönsamheten för vattenkraften? Jag ägnar mig inte åt att spå i kaffesump. Jag hävdar på goda grunder att ett bud som är värt 1 650 kontant i handen är mer värt än alla gissningar om vad aktien kan bli värd om 5, 10 eller 20 år.

Slutligen, en del aktieägare har uttryckt oro över att styrelsen får ett öppet mandat att sälja till vem som helst om Antaps förslag går igenom på stämman. För att även den som misstror styrelsen ska känna sig säker avser Antap föreslå stämman ett förtydligande av vårt förslag – att styrelsens mandat begränsas så att en försäljning till andra än Dore kräver ett nytt beslut på en ny stämma. Därmed kan inte styrelsen sälja vattenkraften och nätet till någon annan än Dore.

Alla aktieägare som värnar de anställdas trygghet, orten Edsbyn och samtidigt är rädda om sin familjs förmögenhet har nu ett tydligt alternativ om de röstar ja vid stämman den 29 juni.

Gustaf Tapper, vd Antap capital