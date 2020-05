INSÄNDARE: Ännu en dödlig elolycka ...

Förra måndagen avled en ung man från Ovanåkers kommun vid en ombyggnad av en högspänningsledning utanför Örnsköldsvik. Tyvärr är inte det här så ovanligt som man skulle vilja tro.

Under min tid inom elbranschen på åttio- och nittiotalet såg jag hur elföretagen tillsammans med anställda utformade rutiner och metoder för att jobba på ett så säkert sätt som möjligt. I dag, på tvåtusentalet, så tullas det på den säkerheten dagligen. En stor bidragande orsak torde vara avregleringen av elmarknaden där de stora drakarna tar in entreprenörer som i sin tur tar in underentreprenörer. Dessa underentreprenörer, både svenska och utländska, gärna grävmaskinsfirmor, saknar ofta den behörighet och kunskap som krävs för dessa riskfyllda arbeten. Elektrikerförbundet har gång på gång påtalat detta för regeringen utan att få gehör. Det är på tiden att regeringen sätter stopp för det här nu så att små barn slipper växa upp med bara en förälder!!

Fd linjearbetare

Fotnot: Redaktionen markerar att det ännu ej är klargjort vad som orsakade olyckan i Örnsköldsvik.